Треба нарощувати “мале” ППО: Ігнат про ефективність знищення ударних дронів
Знищення 27 дронів-камікадзе Shahed із 30, які сьогодні РФ запустила по Україні, – це дуже високий показник ефективності роботи протиповітряної оборони, проте на майбутнє нам треба нарощувати так зване мале ППО.
Таку думку в ефірі телемарафону Єдині новини висловив речник командування Повітряних сих ЗСУ Юрій Ігнат.
– Ворог, ймовірно, й надалі запускатиме дрони, а наша справа – знищувати їх і посилювати більш раціональні засоби для боротьби з ними. Для знищення дронів треба нарощувати “мале” ППО, яке призначене саме для цього. А мобільні вогневі групи – це як вимушений крок, – пояснив він.
За його словами, вони ефективно справляються із завданням, проте є новітні системи, які сьогодні пропонують різні компанії, що можуть, наприклад, як Gepard, забезпечити протидію цим БпЛА.
– А ще, звісно, розвивати засоби радіоелектнної боротьби, – підсумував Ігнат.
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