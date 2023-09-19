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У ВР зареєстрували проєкт, що пропонує в’язням крутити педалі для вироблення електроенергії

електроенергія
Фото: Pixabay

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт під номером 10057, що пропонує мотивувати 50 тисяч в’язнів генерувати електроенергію через велогенараційні установки.

Про це повідомив народний депутат Сергій Гривко.

– Якщо впродовж місяця вони будуть виконувати норми визначені Міністерством юстиції, то термін ув’язнення зменьшиться на 3 дні, але не більше 10 місяців в рік. Тобто за рік в’язень може зменьшити на 30 днів термін ув’язнення, – йдеться у повідомленні.

Гривко зазначає, що це також зекономить утримання в’язня – приблизно до 8% (до 200 млн в грн) .

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За словами нардепа, цей законопроєкт показує альтернативні можливості для наповнення енергетичної системи, які можливо імплементувати у активний спорт, спортивні зали та інші структури.

Раніше глава Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що дефіциту електроенергії у вересні та жовтні не очікується.

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Верховна Рада, електроенергія, Законопроект, Слуга народу
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