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Відвели частину військових кораблів: у Севастополі окупанти метушаться після “бавовни”

Відвели частину військових кораблів: у Севастополі окупанти метушаться після “бавовни”

З однієї зі стоянок у Севастопольській бухті російські військові, ймовірно, почали відводити свої кораблі.

Про це у Telegram повідомляє Атеш.

Як зазначає військовий рух українців і кримських татар, окупанти вже відвели частину військових кораблів зі стоянки, що розташована між малими бухтами Докова і Голландія. Іншу частину кораблів також готують до передислокації.

Зараз дивляться

В Атеш звернули увагу, що з початку повномасштабної війни бухту закрили для військових потреб, а на стоянці перебувають лише військові кораблі.

Відвели частину військових кораблів: у Севастополі окупанти метушаться після “бавовни”
Фото: АТЕШ
Відвели частину військових кораблів: у Севастополі окупанти метушаться після “бавовни”
Фото: АТЕШ
Відвели частину військових кораблів: у Севастополі окупанти метушаться після “бавовни”
Фото: АТЕШ
Відвели частину військових кораблів: у Севастополі окупанти метушаться після “бавовни”
Відвели частину військових кораблів: у Севастополі окупанти метушаться після “бавовни”
Відвели частину військових кораблів: у Севастополі окупанти метушаться після “бавовни”

Нагадаємо, що в ніч на 13 вересня у Севастополі після вибухів загорівся Севастопольський морський завод.

Через деякий час у мережі оприлюднили відео наслідків влучання по російському кораблю в Севастополі. А розвідка Міноборони Великої Британії підтвердила виведення з ладу ВДК Мінськ і підводного човна Ростов-на-Дону.

Фото: АТЕШ

Війна в Україні, Севастополь
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