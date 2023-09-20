Відвели частину військових кораблів: у Севастополі окупанти метушаться після “бавовни”
З однієї зі стоянок у Севастопольській бухті російські військові, ймовірно, почали відводити свої кораблі.
Про це у Telegram повідомляє Атеш.
Як зазначає військовий рух українців і кримських татар, окупанти вже відвели частину військових кораблів зі стоянки, що розташована між малими бухтами Докова і Голландія. Іншу частину кораблів також готують до передислокації.
В Атеш звернули увагу, що з початку повномасштабної війни бухту закрили для військових потреб, а на стоянці перебувають лише військові кораблі.
Нагадаємо, що в ніч на 13 вересня у Севастополі після вибухів загорівся Севастопольський морський завод.
Через деякий час у мережі оприлюднили відео наслідків влучання по російському кораблю в Севастополі. А розвідка Міноборони Великої Британії підтвердила виведення з ладу ВДК Мінськ і підводного човна Ростов-на-Дону.
Фото: АТЕШ
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