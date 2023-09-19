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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Завжди закінчується однаково: Подоляк застеріг пострадянські країни від дружби з РФ

Завжди закінчується однаково: Подоляк застеріг пострадянські країни від дружби з РФ
Фото: Офіс президента

Російська “миротворчість” або “членство в російськоцентричній Організації  Договору про колективну безпеку (ОДКБ)” – це незмінний ніж у спину у кризовій ситуації.

Про це в Telegram написав радник Офісу президента Михайло Подоляк.

– Чергове нагадування всім пострадянським країнам: Росія завжди і всіх зраджує. А російська “миротворчість” або “членство в російськоцентричній ОДКБ” – це незмінний ніж у спину в кризовій ситуації. Якщо ви, звісно, не готові делегувати Росії частину своєї суб’єктності та суверенітету, – заявив він.

Крім того, радник застеріг від підписання з Росією будь-яких договорів і ведення серйозних переговорів.

Зараз дивляться

– Не приймайте “миротворчі контингенти” і не відчиняйте двері для російської пропаганди та корупції. “Дружба” з Росією завжди закінчується однаково, – додав Подоляк.

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Михайло Подоляк, Росія
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