Завжди закінчується однаково: Подоляк застеріг пострадянські країни від дружби з РФ
Російська “миротворчість” або “членство в російськоцентричній Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ)” – це незмінний ніж у спину у кризовій ситуації.
Про це в Telegram написав радник Офісу президента Михайло Подоляк.
– Чергове нагадування всім пострадянським країнам: Росія завжди і всіх зраджує. А російська “миротворчість” або “членство в російськоцентричній ОДКБ” – це незмінний ніж у спину в кризовій ситуації. Якщо ви, звісно, не готові делегувати Росії частину своєї суб’єктності та суверенітету, – заявив він.
Крім того, радник застеріг від підписання з Росією будь-яких договорів і ведення серйозних переговорів.
– Не приймайте “миротворчі контингенти” і не відчиняйте двері для російської пропаганди та корупції. “Дружба” з Росією завжди закінчується однаково, – додав Подоляк.
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Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко