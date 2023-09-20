Через заяви Зеленського на ГА ООН: у МЗС Польщі викликали українського посла

Міністерство закордонних справ Польщі викликало українського посла у Варшаві Василя Зварича у зв’язку із заявами президента Володимира Зеленського під час дебатів на Генасамблеї ООН.

Про це повідомили у пресслужбі польського МЗС.

Зазначається, що заступник глави МЗС Павло Яблонський передав “рішучий протест” через заяви Зеленського про те, що деякі країни ЄС “імітують солідарність, опосередковано підтримуючи Росію”.

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У МЗС Польщі наголосили, що стосовно Польщі ця теза “не відповідає дійсності та, ба більше, є особливо невиправданою щодо до нашої країни, яка підтримує Україну з перших днів війни”.

– Тиск на Польщу на багатосторонніх форумах або направлення скарг до міжнародних трибуналів не є належними методами вирішення суперечок між нашими країнами, – зазначили у МЗС Польщі.

Також додається, що ці дії не будуть ефективними проти Польщі, оскільки “дії польського уряду, спрямовані на захист інтересів польських фермерів, відповідають національному, європейському та міжнародному законодавству”.

Водночас, заступник глави МЗС Польщі висловив стурбованість “публічними заявами вищих представників української влади, які останнім часом нав’язують однобоку оптику щодо багатовимірної проблеми експорту української сільськогосподарської продукції до сусідніх країн”.

У польському зовнішньополітичному відомстві сподіваються, що “як політика української влади, так і публічна комунікація з її боку відображатимуть справжній характер польсько-українських відносин, як сучасних, так і історичних, беручи до уваги безпрецедентну допомогу, яку Польща і поляки надають українському народові та українській державі, а також увесь спектр нашої доброї співпраці”.

Цим діям Польщі передувала заява президента Зеленського, який, коментуючи обмеження з боку низки країн на експорт зерна з України, заявив, що “деякі в Європі підривають солідарність та влаштовують політичний театр, роблячи із зерна трилер”.

Фото: Посольство України у Польщі

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