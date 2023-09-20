На румунському кордоні знайшли скелет українця, який втікав від мобілізації до ЄС

На території Румунії, близько до кордону з Україною, виявили тіло людини, ймовірно, втікача від мобілізації.

Про це повідомила Держприкордонслужба.

Попередньо встановлено, що загиблий був жителем Запоріжжя 1988 року народження. Його знайшли у важкодоступних горах навпроти відділу прикордонної служби Шибени Івано-Франківської області. За зовнішніми ознаками, тіло, точніше – скелет у теплому одязі — перебувало там тривалий час.

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Це вже 24 випадок загибелі українського чоловіка призовного віку на кордоні України з країнами Євросоюзу від початку повномасштабної війни. Попередні 23 виявили на кордоні з Румунією та Угорщиною на Закарпатті, з них 19 – біля річки Тиса.

—Зазвичай вони намагалися нелегально потрапити в країни, де немає війни та, за іронією долі, гинули під час таких подорожей. Подекуди небезпечний маршрут пропонують злочинці, які наживаються на організації незаконного переміщення осіб через кордон, —зазначає Держприкордонслужба.

Прикордонники наголошують, що вирушаючи у такі незаконні мандрівки, важливо зважити, чи варто це робити, оскільки надмірна впевненість у власних силах іноді може призвести до трагічних наслідків.



Джерело : ДСНС

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