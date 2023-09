На Запоріжжі росіяни атакували дроном-камікадзе шведських репортерів

У Запорізькій області росіяни вдарили дроном по автомобілю знімальної групи шведського телеканалу TV4. Журналісти не постраждали, але дістали поранення український продюсер і поліцейські.

Про це повідомляється на сайті TV4.

Загарбники атакували телевізійників об 11:30 у вівторок, 19 вересня. Внаслідок атаки репортер Йоган Фредрікссон і фотограф Даніель Здольсек не постраждали, оскільки вони вийшли з авто до моменту удару.

Внаслідок удару поранення зазнали український продюсер Олександр Павлов, а також двоє українських поліцейських. Автомобіль та обладнання знімальної групи повністю знищені.

Місцевий поліцейський фактично врятував життя журналістам.

– Він спостерігав за небом і кричав “дрон, дрон” – якраз перед тим, як наша група помітила безпілотник, – розповів Фредрікссон.

Іноземні журналісти планували знімати матеріал про український контрнаступ. Поїздка у Запорізьку область була погоджена з поліцією. Команда TV4 пройшла кілька навчальних курсів з безпеки, а кореспондент Йоган Фредрікссон вже понад 30 років висвітлює події з гарячих точок.

Перш ніж висадитися на місці атаки безпілотника, шведські журналісти пройшли процедури безпеки разом з офіцером служби безпеки та водієм.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон назвав інцидент жахливим.

– Це доводить, що війна постійно зачіпає абсолютно цивільних людей, які перебувають у таких регіонах не з метою участі в боях. Ми проведемо дуже ретельне розслідування про наміри цієї атаки, – сказав він.

Міністерство закордонних справ України рішуче засудило атаку загарбників.

– Усі мали чіткі позначки PRESS. Це ще один воєнний злочин Росії проти журналістів, – написав у Twitter речник МЗС Олег Ніколенко.

We strongly condemn Russia’s drone attack on @TV4 crew in the Zaporizhzhia region. A Ukrainian producer sustained small injuries, and a reporter and a photographer miraculously were not hurt. All had clear marks ‘PRESS’. This is yet another Russia’s war crime against journalists. pic.twitter.com/ZnaVU6tSTS

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 20, 2023