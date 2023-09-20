На Запоріжжі росіяни атакували дроном-камікадзе шведських репортерів
У Запорізькій області росіяни вдарили дроном по автомобілю знімальної групи шведського телеканалу TV4. Журналісти не постраждали, але дістали поранення український продюсер і поліцейські.
Про це повідомляється на сайті TV4.
Щасливий збіг обставин
Загарбники атакували телевізійників об 11:30 у вівторок, 19 вересня. Внаслідок атаки репортер Йоган Фредрікссон і фотограф Даніель Здольсек не постраждали, оскільки вони вийшли з авто до моменту удару.
– Цього разу нам пощастило. Російський ударний безпілотник врізався просто у задні двері нашого авто, на щастя, в машині нікого не було, – зазначив журналіст.
Внаслідок удару поранення зазнали український продюсер Олександр Павлов, а також двоє українських поліцейських. Автомобіль та обладнання знімальної групи повністю знищені.
Місцевий поліцейський фактично врятував життя журналістам.
– Він спостерігав за небом і кричав “дрон, дрон” – якраз перед тим, як наша група помітила безпілотник, – розповів Фредрікссон.
Іноземні журналісти планували знімати матеріал про український контрнаступ. Поїздка у Запорізьку область була погоджена з поліцією. Команда TV4 пройшла кілька навчальних курсів з безпеки, а кореспондент Йоган Фредрікссон вже понад 30 років висвітлює події з гарячих точок.
Перш ніж висадитися на місці атаки безпілотника, шведські журналісти пройшли процедури безпеки разом з офіцером служби безпеки та водієм.
Жахливий інцидент і воєнний злочин
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон назвав інцидент жахливим.
– Це доводить, що війна постійно зачіпає абсолютно цивільних людей, які перебувають у таких регіонах не з метою участі в боях. Ми проведемо дуже ретельне розслідування про наміри цієї атаки, – сказав він.
Міністерство закордонних справ України рішуче засудило атаку загарбників.
– Усі мали чіткі позначки PRESS. Це ще один воєнний злочин Росії проти журналістів, – написав у Twitter речник МЗС Олег Ніколенко.
We strongly condemn Russia’s drone attack on @TV4 crew in the Zaporizhzhia region. A Ukrainian producer sustained small injuries, and a reporter and a photographer miraculously were not hurt. All had clear marks ‘PRESS’. This is yet another Russia’s war crime against journalists. pic.twitter.com/ZnaVU6tSTS
— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 20, 2023
Цілеспрямована атака
Шведський полковник Йоаким Паасіківі переконаний, що атака на журналістів була цілеспрямованою. Він не виключає, що працював ударний безпілотник за координатами, раніше отриманими з дрона-аеророзвідника.
– Спочатку проводиться розвідка з повітря, збирається інформація про цілі. Опісля пілот ударного безпілотника одягає окуляри віртуальної реальності й атакує. Він сприймає зображення з камери на дроні, цілеспрямовано скеровує його у ціль і бачить її аж до моменту зіткнення. Про це свідчить характер пошкоджень на автомобілі – вони досить обмежені, – зазначив Йоакім Паасіківі.
Нагадаємо, російські загарбники регулярно атакують працівників іноземних ЗМІ у зоні бойових дій в Україні.
Так, у грудні 2022 року росіяни умисно обстріляли двох італійських військових кореспондентів у Херсонській області.
А у червні минулого року біля Сєвєродонецька на Луганщині під час обстрілу дістали поранення двоє журналістів агентства Reuters.
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Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко