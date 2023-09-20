На Запоріжжі росіяни атакували дроном-камікадзе шведських репортерів

У Запорізькій області росіяни вдарили дроном по автомобілю знімальної групи шведського телеканалу TV4. Журналісти не постраждали, але дістали поранення український продюсер і поліцейські.

Про це повідомляється на сайті TV4.

Щасливий збіг обставин

Загарбники атакували телевізійників об 11:30 у вівторок, 19 вересня. Внаслідок атаки репортер Йоган Фредрікссон і фотограф Даніель Здольсек не постраждали, оскільки вони вийшли з авто до моменту удару.

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– Цього разу нам пощастило. Російський ударний безпілотник врізався просто у задні двері нашого авто, на щастя, в машині нікого не було, – зазначив журналіст.

Внаслідок удару поранення зазнали український продюсер Олександр Павлов, а також двоє українських поліцейських. Автомобіль та обладнання знімальної групи повністю знищені.

Місцевий поліцейський фактично врятував життя журналістам.

– Він спостерігав за небом і кричав “дрон, дрон” – якраз перед тим, як наша група помітила безпілотник, – розповів Фредрікссон.

Іноземні журналісти планували знімати матеріал про український контрнаступ. Поїздка у Запорізьку область була погоджена з поліцією. Команда TV4 пройшла кілька навчальних курсів з безпеки, а кореспондент Йоган Фредрікссон вже понад 30 років висвітлює події з гарячих точок.

Перш ніж висадитися на місці атаки безпілотника, шведські журналісти пройшли процедури безпеки разом з офіцером служби безпеки та водієм.

Жахливий інцидент і воєнний злочин

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон назвав інцидент жахливим.

– Це доводить, що війна постійно зачіпає абсолютно цивільних людей, які перебувають у таких регіонах не з метою участі в боях. Ми проведемо дуже ретельне розслідування про наміри цієї атаки, – сказав він.

Міністерство закордонних справ України рішуче засудило атаку загарбників.

– Усі мали чіткі позначки PRESS. Це ще один воєнний злочин Росії проти журналістів, – написав у Twitter речник МЗС Олег Ніколенко.

We strongly condemn Russia’s drone attack on @TV4 crew in the Zaporizhzhia region. A Ukrainian producer sustained small injuries, and a reporter and a photographer miraculously were not hurt. All had clear marks ‘PRESS’. This is yet another Russia’s war crime against journalists. pic.twitter.com/ZnaVU6tSTS — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 20, 2023

Цілеспрямована атака

Шведський полковник Йоаким Паасіківі переконаний, що атака на журналістів була цілеспрямованою. Він не виключає, що працював ударний безпілотник за координатами, раніше отриманими з дрона-аеророзвідника.

– Спочатку проводиться розвідка з повітря, збирається інформація про цілі. Опісля пілот ударного безпілотника одягає окуляри віртуальної реальності й атакує. Він сприймає зображення з камери на дроні, цілеспрямовано скеровує його у ціль і бачить її аж до моменту зіткнення. Про це свідчить характер пошкоджень на автомобілі – вони досить обмежені, – зазначив Йоакім Паасіківі.

Нагадаємо, російські загарбники регулярно атакують працівників іноземних ЗМІ у зоні бойових дій в Україні.

Так, у грудні 2022 року росіяни умисно обстріляли двох італійських військових кореспондентів у Херсонській області.

А у червні минулого року біля Сєвєродонецька на Луганщині під час обстрілу дістали поранення двоє журналістів агентства Reuters.

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