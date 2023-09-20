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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Три Іскандери та Х-35: Росія обстріляла село Петропавлівка на Донеччині

Три Іскандери та Х-35: Росія обстріляла село Петропавлівка на Донеччині
Фото: Офіс генпрокурора

Офіс Генерального прокурора розпочав досудове розслідування чергового воєнного злочину Росії після ударів ракетами Іскандер та Х-35 по селу Донецької області.

Як заявили в пресцентрі ОГПУ, внаслідок атаки РФ були поранені чотири людини.

– За даними слідства, 19 вересня 2023 року близько 15:00 окупаційні війська накрили вогнем с. Петропавлівку Волноваського району. За попередніми даними, вони атакували населений пункт трьома ракетами Іскандер та однією – Х-35, – йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці додали, що від влучання засобів ураження по одній з вулиць населеного пункту зазнали поранень четверо мешканців села.

– Серед потерпілих родина: 58-річні чоловік і дружина та син 30 років. На момент атаки сім’я перебувала у власному будинку, а сусід потрапив під обстріл біля їхнього будинку, – додається у пресцентрі.

Також ракетною атакою РФ було пошкоджено шість приватних будинків, гаражі, господарську споруду та ангар.

В Офісі генпрокурора додали, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у провадженні за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

Нагадаємо, 19 вересня Росія також обстріляла Львів та Куп’янськ, випустивши по місту на заході України дрони Shahed, коли ж по населеному пункту Харківської області – керовану авіабомбу.

Джерело: Офіс генпрокурора
Війна в Україні, Донецька область, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Росія
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