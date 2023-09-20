Внаслідок обстрілу Львова загинув доброволець, який нещодавно повернувся з війни
Внаслідок атаки ударними дронами по Львову в ніч на 19 вересня загинув 32-річний доброволець Петро Бурбан. Це був його перший день на новій роботі на складі, куди влучив ворожий Shahed, після повернення додому з війни.
Про це повідомив міський глава Львова Андрій Садовий. За його словами, Петро народився та виріс у цьому місті. Після повномасштабного вторгнення РФ він пішов добровольцем на війну та прослужив півтора року.
Нещодавно Петро Бурбан повернувся з фронту до родини. Вдома на нього чекала дружина та троє маленьких дітей.
Протягом двох тижнів він шукав роботу – це був його перший робочий день, коли Росія запустила ударні дрони по Львову. Через атаку ворожих безпілотників Петро Бурбан загинув на складі у Львові.
Фото: Андрій Садовий
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