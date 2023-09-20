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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Зеленський закликав Трампа публічно озвучити свій мирний план

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський закликав експрезидента США Дональда Трампа публічно поділитися своїми мирними планами, якщо в колишнього американського лідера є спосіб припинити війну між Україною та Росією, однак український президент у вівторок в інтерв’ю попередив, що будь-який мирний план, у якому Україна віддає територію, буде неприйнятним.

Про це глава української держави заявив в інтерв’ю телеканалу CNN після свого виступу у вівторок на Генеральній Асамблеї ООН.

– Він (Дональд Трамп, – Ред.) може публічно поділитися своєю ідеєю зараз, не втрачаючи часу, не втрачаючи людей, і сказати: “Моя формула – зупинити війну, зупинити всю цю трагедію, зупинити російську агресію”. І він сказав, як він це бачить, як витіснити росіян з нашої землі. Інакше він не представляє глобальну ідею миру, – сказав Зеленський.

Він додав: “Тому, якщо ідея полягає в тому, як забрати частину нашої території і віддати Путіну, то це не формула миру”.

Зараз дивляться

Зазначимо, що раніше 45-й президент США Трамп казав, що міг би завершити війну між Росією та Україною за 24 години, влаштувавши переговори між лідером України та главою Кремля Володимира Путіна.

Згодом Трамп вже заявляв, що, будь він на місці чинного президента США Джо Байдена, то уступив би Росії окуповані території, аби вторгнення не відбулось.

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Як зазначає CNN, поїздка Зеленського в ООН відбувається в той момент, коли Україна стикається з найжорсткішими на сьогоднішній день перешкодами в США у зв’язку з підтримкою війни. Республіканці в Палаті представників Конгресу США відкрито виступають проти надання Україні додаткової військової допомоги, і поки незрозуміло, чи погодиться спікер палати Кевін Маккарті підписати додаткове фінансування.

Зеленський заявив, що планує зустрітися з Маккарті під час його поїздки до Вашингтона наприкінці цього тижня. Відповідаючи на запитання про тих, хто скептично ставиться до пропозиції збільшити фінансування України, Зеленський сказав, що тим, хто не бачив війну зблизька, важко порівнювати внутрішні проблеми, як-от цивільні права чи енергетика, з екзистенціальною загрозою, яка постала перед Україною.

– Дуже важко зрозуміти, коли ти перебуваєш на війні, а коли ні, – сказав Зеленський. Навіть коли ти приїжджаєш на війну, в країну, яка перебуває в стані війни, коли ти приїжджаєш в один прекрасний день, ти можеш зрозуміти більше, ніж ти живеш, чуєш, думаєш, читаєш. Ні, порівнювати не можна. Це різні ситуації. Тому я вважаю, що не можна порівнювати ці виклики.

Зазначимо, що в Конгресі США тим часом уже відреагували на візит президента Зеленського до Сполучених Штатів. Про те, чи варто й надалі підтримувати Україну за американські державні кошти, висловилися як спікер Палати представників, так і голова республіканців у Сенаті Конгресу.

Джерело: CNN
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Конгрес США, республіканці, Російська агресія, США
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