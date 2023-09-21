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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Дістають міномети: ЗСУ тримають під вогневим контролем трасу Бахмут – Горлівка

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Звільнення Кліщіївки дозволило Силам оборони підійти ближче до однієї з логістичних артерій ворога – це траса Бахмут – Горлівка.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів керівник пресслужби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш.

– Оголення цього флангу дає нам нагоду більше завдавати артударів по скупченню особового складу противника та техніці в їхньому тилу. Окрім цього, вихід поблизу Кліщіївки дозволяє нам підійти ще ближче до однієї з логістичних артерій забезпечення угруповання росіян на цьому напрямку. Це траса Бахмут – Горлівка, яка вже під нашим вогневим контролем, – пояснив він.

За його словами, наразі туди дістають вже і міномети, що є артилерією ближнього бою, і протитанкові розрахунки, тому постачання окупантів на Бахмутському напрямку значно ускладнилось і ще більше ускладнюватиметься надалі.

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Євлаш повідомив, що триває наступальна операція на південному фланзі поблизу Бахмуту, де ЗСУ мають успіхи поблизу Андріївки, Відрадівки та  Курдюмівки.

– Значно меншими силами ми продовжуємо рухатися, хоча противник має домінацію у повітрі. Водночас він зазнає у 7-8 разів більші втрати в обороні, аніж ми в наступі, що суперечить будь-яким законам військової логіки та мистецтва, – додав Євлаш.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 575-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Армія Росії, Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ, контрнаступ, Російська агресія
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