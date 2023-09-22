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Дуда заявив, що готовий зустрітися із Зеленським “щойно буде можливість”

Володимир Зеленський і Анджей Дуда
Фото: Офіс президента

Президент Польщі Анджей Дуда готовий зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським “щойно буде можливість”.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу TVN24.

– Щойно буде можливість, я обов’язково поговорю з ним (Зеленським – Ред.), але ми точно не будемо розмовляти перед камерами. Ми розмовлятимемо так, як багато разів говорили – віч-на-віч, як розмовляють двоє друзів, які хочуть вирішити різні складні ситуації, – сказав Дуда.

На запитання журналіста, чи він й далі вважає Зеленського своїм другом, Дуда відповів: Звичайно.

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Президент Польщі назвав “несправедливими” слова Зеленського під час виступу на Генасамблеї ООН про те, що “деякі друзі в Європі підривають солідарність та влаштовують політичний театр, роблячи із зерна трилер”.

– У той момент мені було прикро, тому що я вважаю: те, що він говорить дуже несправедливо. З іншого боку, чим більше часу минає, тим більше в мені вщухають ці емоції, – зазначив Дуда.

Водночас він наголосив, що “ця суперечка стосується лише невеликої частини українсько-польських відносин”.

– Давайте не будемо проектувати її на все, тому що для цього немає жодних підстав, і від цього виграють лише інші, – додав польський лідер.

Нагадаємо, вчора Анджей Дуда заявив, що Україна повинна пам’ятати, що отримує допомогу від Польщі.

Про це він сказав на тлі поглиблення суперечки між країнами щодо імпорту української сільськогосподарської продукції.

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Анджей Дуда

Анджей Дуда, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Польща
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