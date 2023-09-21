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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 21.09.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби відбулося 23 бойових зіткнення. Ворог завдав два ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив понад 49 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах.

Карта бойових дій в Україні на 21.09.2023

Карта бойових дій України – де йдуть бої в Україні 21 вересня 2023

Авіаційних ударів зазнали Леонівка Чернігівської області; Надія, Невське, Білогорівка Луганської області; Новосадове, Торське, Спірне, Веселе, Кліщіївка, Нью-Йорк, Красногорівка, Вугледар Донецької області; Роботине Запорізької області; Козацьке, Одрадокам’янка, Ольгівка, Токарівка, Тягинка Херсонської області.

Зараз дивляться

Під артилерійським вогнем опинилися близько 90 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі західніше Зайцевого Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі північно-східніше та східніше Андріївки Донецької області, успіхів не мав.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут протягом минулої доби ворог здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Мелітопольському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районі Роботиного Запорізької області. Окупанти мають значні втрати як у живій силі, так і в техніці.

Втрати РФ у війні на 21.09.2023:

  • особового складу ‒ близько 274 470 (+490) осіб,
  • танків ‒ 4638 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8883 (+15) од,
  • артилерійських систем – 6137 (+41) од,
  • РСЗВ – 781 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 528 (+2) од,
  • літаків – 315 од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4850 (+29) од,
  • крилатих ракет ‒ 1479 од,
  • кораблів /катерів ‒ 20 од,
  • підводних човнів – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8670 (+37) од,
  • спеціальної техніки ‒ 911 (+5) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 575-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ISW, Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Карта
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