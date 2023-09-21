Людей масово забирають на допити: Федоров про посилення терору на ТОТ Запоріжжя

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області після закінчення фейкових виборів росіяни ходять комунальними підприємствами, лікарнями та школами і перевіряють, хто був під час їхнього проведення на лікарняному або ж у відпустці.

– Таких людей тероризують, масово забирають на допити для з’ясування причини неучасті у фейковому голосуванні. Це стосується й тих, хто відмовився від російського паспорта, – розповів в ефірі телемарафону Єдині новини мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, є повідомлення з Енергодара про те, що жителів зупиняють і перевіряють, до якого номеру телефону підключено месенджер. Якщо це український номер – змушують виходити зі свого облікового запису та переходити на російський.

Федоров також зауважив, що окупанти стають дедалі агресивнішими ще й тому, що несуть великі втрати саме на Запорізькому напрямку – як поблизу лінії фронту, так і в тилу.

Зараз дивляться

– Наприклад, ми тепер знаємо, що 19 вересня, коли у Мелітополі прогриміло шість вибухів, було ліквідовано один із штабів окупантів, розташований на території моторного заводу, – нагадав він.

Окрім того, мер Мелітополя повідомив про ліквідацію у селищі Тракторне Василівського району складу з боєприпасами, детонація якого тривала щонайменше шість годин.

– Чому знаковий цей склад? Тому що він розміщується за 20-30 км від лінії фронту на Запоріжжі, тож він точно забезпечував потреби ворогів саме на цьому напрямку. Також були ліквідовані інші угруповання ворогів, наприклад, у селищі Пришиб, – додав Федоров.

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