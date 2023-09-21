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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Не буде помилкою: в Україні дозволили писати “росія” з малої літери

Документи, оформлення
Фото: Pixabay

Написання слів “росія”, “москва” та подібних з малої літери в неофіційних текстах не вважатиметься помилкою в Україні.

Про це повідомила Національна комісія зі стандартів державної мови.

– Написання назв “російська федерація”, “росія”, “москва”, “московія”, “московське царство”, “російська імперія”, “державна дума рф” та подібних з малої букви можна не кваліфікувати як відхилення від норм української мови в текстах неофіційного характеру, – йдеться у повідомленнні.

Зазначається, що Нацкомісія обговорила це питання з урахуванням офіційних листів від Інституту української мови НАН України, Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАН України за зверненням віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

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Своєю чергою міністр освіти та науки Оксен Лісовий зазначав, що назва держави “Російська Федерація” в офіційних документах має бути написана з великих літер.

Раніше МОН випустило документ щодо освіти українських дітей за кордоном, в якому РФ написано з малої літери.

Лісовий наказав виправити написання назви, оскільки без цього Мін’юст не зареєстрував би документ.

Міністр освіти вважає, що написання “рф” з великої літери – помилка, але така вимога нормопроєктування.

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Міністерство освіти і науки України, Міносвіти

Міносвіти, МОН, Правопис, Росія
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