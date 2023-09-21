Не дивлячись на потужний опір: ЗСУ витісняють РФ на Мелітопольському напрямку

Підрозділи Гвардії наступу Нацгвардії України витісняють ворога на Мелітопольському напрямку.

Про це на брифінгу в Military Media Center повідомив т.в.о. директора департаменту планування застосування Головного управління Нацгвардії Микола Уршалович.

Він поінформував, що на Мелітопольському напрямку українські військові витісняють окупантів із позицій і закріплюються на досягнутих рубежах, незважаючи на потужний опір.

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– Незважаючи на щільне мінування та інженерне обладнання, а також потужний опір окупантів, наші підрозділи мали частковий успіх, просунулися як у глибину оборони ворога, так і по фронту, – каже він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 575-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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