Оприлюднено супутникові фото після удару по командному пункту ЧФ РФ біля Севастополя
Оприлюднено перші супутникові знімки після удару по командному пункту Чорноморського флоту Російської Федерації біля селища Верхньосадове поблизу тимчасово окупованого Севастополя в Криму.
Супутникові кадри Planet Labs оприлюднили журналісти проєкту Схеми (Радіо Свобода). На знімках за 21 вересня можна помітити, що було пошкоджено щонайменше одну будівлю, частина якої була знищена.
За даними з відкритих джерел, біля селища Верхньосадове поблизу Севастополя розміщено 744 Центр звʼязку Командування Чорноморського флоту РФ.
День тому, 20 вересня, окупанти повідомили, що у Верхньосадовому та Качі сили ППО РФ нібито збили безпілотники. Там спалахнула пожежа. Пізніше псевдогубернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив про нібито відбиття ракетної атаки.
Водночас у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що наразі продовжується планова робота по військових об’єктах у Криму. 20 вересня в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ заявили про успішний удар по командному пункту ЧФ РФ поблизу Севастополя.
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