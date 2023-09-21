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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Оприлюднено супутникові фото після удару по командному пункту ЧФ РФ біля Севастополя

Вибух
Фото: Depositphotos

Оприлюднено перші супутникові знімки після удару по командному пункту Чорноморського флоту Російської Федерації біля селища Верхньосадове поблизу тимчасово окупованого Севастополя в Криму.

Супутникові кадри Planet Labs оприлюднили журналісти проєкту Схеми (Радіо Свобода). На знімках за 21 вересня можна помітити, що було пошкоджено щонайменше одну будівлю, частина якої була знищена.

За даними з відкритих джерел, біля селища Верхньосадове поблизу Севастополя розміщено 744 Центр звʼязку Командування Чорноморського флоту РФ.

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Оприлюднено супутникові фото після удару по командному пункту ЧФ РФ біля Севастополя

Фото: Схеми (Радіо Свобода)

Оприлюднено супутникові фото після удару по командному пункту ЧФ РФ біля Севастополя

Фото: Схеми (Радіо Свобода)

День тому, 20 вересня, окупанти повідомили, що у Верхньосадовому та Качі сили ППО РФ нібито збили безпілотники. Там спалахнула пожежа. Пізніше псевдогубернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив про нібито відбиття ракетної атаки.

Водночас у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що наразі продовжується планова робота по військових об’єктах у Криму. 20 вересня в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ заявили про успішний удар по командному пункту ЧФ РФ поблизу Севастополя.

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Оприлюднено супутникові фото після удару по командному пункту ЧФ РФ біля Севастополя

Джерело: Радіо Свобода
Війна в Україні, Крим, Севастополь, Чорноморський флот РФ
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