Серед головних тем – ППО: Зеленський про сьогоднішні переговори у Вашингтоні

Серед головних тем переговорів у Вашингтоні – надання Україні ППО.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Сьогодні важливі переговори у Вашингтоні. ППО для України – серед топових питань. Цієї ночі російські терористи завдали чергового масованого удару. Зокрема, по інфраструктурі. Більшість ракет збито. Але тільки більшість. Не всі, – сказав він.

Зеленський висловив подяку рятувальникам, які миттєво розпочали ліквідацію наслідків улучань.

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– Дякую й кожній країні, яка вже надала Україні протиракетні системи. Працюємо, щоб повністю позбавити Росію терористичного потенціалу. Маємо прийти до цього результату. Більше ППО. Більше санкцій. Більше підтримки для українських воїнів на передовій. Російський терор повинен програти, – додав він.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що президент Сполучених Штатів Джо Байден має оголосити про черговий пакет військової допомоги Україні у четвер, 21 вересня.

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