З 2 до 5 поверхи зруйновано: у Черкасах з-під завалів готелю рятують людей

В результаті удару РФ по Черкасах зруйновано з 2 до 5 поверху готелю, під завалами ще можуть перебувати люди.

Про це розповів глава Черкаської ОВА Ігор Табурець в етері телемарафону.

За його словами, в цивільній будівлі частково здавались офіси, частково проживали люди.

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– Десь орієнтовно 0 05:40 – проліт ворожої ракети і влучання, за попередніми даними, внаслідок збиття маємо влучання бойової частини ракети саме в цю будівлю, попередньо зруйновано з 2 до 5 поверху, – сказав глава ОВА.

Проводиться рятувальна операція і ліквідація наслідків.

Наразі врятовано 10 осіб, 7 з них вже надана допомога, вони доставлені до лікарні. Серед постраждалих одна особа у тяжкому стані, решта – легкі пошкодження і психологічні травми.

За попередьною інформацією, у будівлі могло перебувати до 23 осіб, тобто декілька осіб ще можуть бути під завалами.

Рятувальна операція може тривати до кінця доби.

Глава МВС Ігор Клименко показав відео порятунку людини з-під завалів.

Джерело: телемарафон

Фото: Ігор Табурець

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