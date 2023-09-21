Зашивають ніжку – бабуся про стан дівчинки, яка постраждала через обстріл РФ
У результаті удару РФ по Києву постраждала 9-річна дівчинка, їй зашивають ногу.
Про це розповіла бабуся постраждалої каналу Ми Україна.
За словами жінки, на момент удару вона була на роботі. Її донька із онукою перебувають у лікарні.
– Онучці зашивають ніжку. Ногу порізало склом, – зазначила вона.
Також жінка повідомила, що ще не встигла поговорити із своєю донькою.
Уночі РФ завдала масованого ракетного удару по Україні. В результаті атаки є руйнування й поранені.
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Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко