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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Зашивають ніжку – бабуся про стан дівчинки, яка постраждала через обстріл РФ

Зашивають ніжку – бабуся про стан дівчинки, яка постраждала через обстріл РФ
Фото: ДСНС

У результаті удару РФ по Києву постраждала 9-річна дівчинка, їй зашивають ногу.

Про це розповіла бабуся постраждалої каналу Ми Україна.

За словами жінки, на момент удару вона була на роботі. Її донька із онукою перебувають у лікарні.

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– Онучці зашивають ніжку. Ногу порізало склом, – зазначила вона.

Також жінка повідомила, що ще не встигла поговорити із своєю донькою.

Уночі РФ завдала масованого ракетного удару по Україні. В результаті атаки є руйнування й поранені.

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Війна в Україні, Київ, Ракетні удари Росії
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