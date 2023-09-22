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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Заява марафону Єдині новини щодо фейку про зміни в трансляції виступу президента України в ООН

марафон Єдині новини

21 вересня російські та проросійські джерела почали поширювати неправдиві повідомлення про монтаж у трансляції виступу Володимира Зеленського в ООН.

Команда марафону Єдині новини повідомляє, що ця інформація є недостовірною та закликає журналістську спільноту та авторів цифрового контенту до протидії російському фейку. 

Джерелом фейку став проросійський пропагандист Анатолій Шарій, що опублікував перемонтоване відео в своєму Telegram-каналі. До поширення цього відео долучились російські сайти НТВ, Репортер, 1 канал, Федерал Пресс та інші пропагандистські ресурси, які у властивій їм манері викривили реальність.

Зараз дивляться

На жаль, поширення фейку підтримали і деякі українські та європейські джерела. Серед них новинні сайти, Telegram-канали і окремі народні депутати. 

Переконатись у тому, що інформація та, власне, саме відео є фейковими, всі зацікавлені сторони можуть на YouTube-каналах, що транслюють марафон, в архіві ОТТ-платформ тощо.

Ще одним підтвердженням фейку є невідповідність візуальних маркувань. Канали марафону використовують додаткові графічні елементи – геотитр, плашку, рухомий рядок, які відсутні у фейковому відео. Крім цього, в прямому етері марафону трансляція виступу президента синхронно перекладалася іншим диктором, що також легко перевірити.

У фейковому відео було використано фрагмент промови президента українською мовою з відео, яке розміщене на YouTube-каналі ТСН, проте у вказаному фрагменті відео не містить жодних інших кадрів із зали, окрім промови президента за трибуною.

Звертаємо увагу, що в оригінальному відео немає графічного маркування 1+1 Марафон, яке додано до фейкового ролика його авторами.

До слова, це вже не перший випадок, коли російські чи проросійські ресурси використовують брендинг популярних українських телеканалів чи марафону Єдині новини задля дезінформування суспільства. 

Редакції марафону Єдині новини закликають до дослідження причин поширення фейку в українському інформаційному полі та звертають увагу на відсутність фактчекінгу в окремих українських медіа, Telegram-каналах та серед певних народних депутатів.

Важливо, щоби автори таких публікацій публічно зазначили їх помилковість та повідомили читачів про фейковість опублікованої інформації.

Володимир Зеленський, Фейк, Фейкові новини
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