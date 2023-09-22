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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Збивали ракети під час нічної атаки: Повітряні сили ЗСУ показали роботу ППО

Збивали ракети під час нічної атаки: Повітряні сили ЗСУ показали роботу ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

Росія запустила в ніч на 21 вересня ракети, щоб завдати масованих ударів на території України. Сили протиповітряної оборони збивали ворожі цілі, щоб зберегти життя мирних жителів і цивільну інфраструктуру.

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук поділився відео, на якому можна побачити бойову роботу підрозділів зенітних ракетних військ.

– Дякую усім, хто боронить небо! Разом – до перемоги, – підписав оприлюднені кадри командувач Повітряних сил.

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У Генеральному штабі ЗСУ уточнили, що РФ запустила 43 крилаті ракети, а також зенітні С-300 по Харкову. Українським силам ППО вдалося збити 36 ворожих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що РФ надалі атакуватиме об’єкти енергетичної інфраструктури перед опалювальним сезоном.

За його даними, у російських військ цьогоріч менше ракет, ніж було минулого року перед блекаутом в Україні внаслідок обстрілів по енергооб’єктах.

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Війна в Україні, Повітряні сили України, Ракетні удари Росії, ракетний удар
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