Збивали ракети під час нічної атаки: Повітряні сили ЗСУ показали роботу ППО
Росія запустила в ніч на 21 вересня ракети, щоб завдати масованих ударів на території України. Сили протиповітряної оборони збивали ворожі цілі, щоб зберегти життя мирних жителів і цивільну інфраструктуру.
Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук поділився відео, на якому можна побачити бойову роботу підрозділів зенітних ракетних військ.
– Дякую усім, хто боронить небо! Разом – до перемоги, – підписав оприлюднені кадри командувач Повітряних сил.
У Генеральному штабі ЗСУ уточнили, що РФ запустила 43 крилаті ракети, а також зенітні С-300 по Харкову. Українським силам ППО вдалося збити 36 ворожих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що РФ надалі атакуватиме об’єкти енергетичної інфраструктури перед опалювальним сезоном.
За його даними, у російських військ цьогоріч менше ракет, ніж було минулого року перед блекаутом в Україні внаслідок обстрілів по енергооб’єктах.
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