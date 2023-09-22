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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Бронетехніка ЗСУ зайшла за останню лінію оборони росіян на Запоріжжі − ISW

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Українська бронетехніка зайшла за останню лінію оборонних споруд росіян на заході Запорізької області.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

При цьому аналітики не можуть з точністю сказати, що ЗСУ повністю прорвали цю лінію оборони окупантів.

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Згідно з геолокаційними кадрами від 21 вересня, українська бронетехніка просунулася на південь від російських протитанкових ровів і “зубів дракона” і вступила в обмежений бій безпосередньо на захід від Вербового (на південний схід від Оріхового і Работиного). Однак невідомо, чи утримують українські війська ці позиції.

Контрнаступ – Бронетехніка ЗСУ змогла прорвати останню лінію оборони росіян на Запоріжжі

ISW

Це перший зафіксований випадок застосування українськими військами бронетехніки за межами російської тришарової лінії оборони. На думку аналітиків, така ситуація свідчить про те, що Сили оборони убезпечили прорив перших двох ліній.

Ймовірно, українські війська придушили російську артилерію та інші протитанкові системи в цьому районі настільки, що змогли просунути свою техніку вперед, зазначають в ISW.

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Джерело: ISW
Армія Росії, Війна в Україні, Запорізька область, контрнаступ
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