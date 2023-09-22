Бронетехніка ЗСУ зайшла за останню лінію оборони росіян на Запоріжжі − ISW
Українська бронетехніка зайшла за останню лінію оборонних споруд росіян на заході Запорізької області.
Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).
При цьому аналітики не можуть з точністю сказати, що ЗСУ повністю прорвали цю лінію оборони окупантів.
Згідно з геолокаційними кадрами від 21 вересня, українська бронетехніка просунулася на південь від російських протитанкових ровів і “зубів дракона” і вступила в обмежений бій безпосередньо на захід від Вербового (на південний схід від Оріхового і Работиного). Однак невідомо, чи утримують українські війська ці позиції.
Це перший зафіксований випадок застосування українськими військами бронетехніки за межами російської тришарової лінії оборони. На думку аналітиків, така ситуація свідчить про те, що Сили оборони убезпечили прорив перших двох ліній.
Ймовірно, українські війська придушили російську артилерію та інші протитанкові системи в цьому районі настільки, що змогли просунути свою техніку вперед, зазначають в ISW.
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