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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Канада надасть своїх інструкторів для навчання українських пілотів на F-16

F-16
Фото: Depositphotos

Канада долучиться до тренувань українських льотчиків на американських винищувачах F-16.

Про це ввечері 22 вересня оголосив очільник канадського уряду Джастін Трюдо під час вітального слова в парламенті Канади.

– Ми скеруємо інструкторів для навчання українських льотчиків і обслуговувального персоналу на F-16, аби максимізувати їхнє використання переданих винищувачів, – оголосив Трюдо.

Прем’єр Канади зробив цю заяву разом із оголошенням про довгострокову військову підтримку України, куди, за його словами, увійдуть 50 бронемашин.

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Загалом, після 24 лютого 2022 року Канада надала Україні майже $7,3 млрд військової, економічної та гуманітарної допомоги.

У відповідь на це президент України Володимир Зеленський, який перебуває в Оттаві з офіційним візитом, подякував і сказав, що це стало вже доброю традицією, коли Канада навчає тих, хто захищає світ: “Тисячі й тисячі льотчиків під час Другої світової війни… Тисячі й тисячі українців зараз”.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що пілоти ЗСУ вже розпочали навчання на винищувачах F-16 у Данії.

До тренувань українських пілотів також доєднаються Греція та Португалія. Загалом наразі щонайменше три держави, як то Нідерланди, Данія та Норвегія, оголосили, що постачатимуть Україні літаки F-16. Крім того, до поставок може приєднатись і Бельгія.

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Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Джастін Трюдо, Канада
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