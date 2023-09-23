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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Лікарні Маріуполя заповнені окупантами, містянам відмовляють у шпиталізації

Лікарні Маріуполя заповнені окупантами, містянам відмовляють у шпиталізації

Місцеві лікарні Маріуполя переповнені російськими окупантами, через що мешканцям загарбаного Росією міста відмовляють у лікуванні.

Про це ввечері 22 вересня повідомили в міській раді тимчасово окупованого Маріуполя.

– Стаціонари заповнені пораненими російськими військовими. Жителям Маріуполя відмовляють у госпіталізації, – повідомили у міськраді із посиланням на містян.

Зазначається, що серед тих, хто отримав відмову, й мешканка Маріуполя, яка привезла чоловіка з гострою сердечною недостатністю до лікарні. Втім, місцеві медики виписали ліки та відправили додому “лікуватися у спокійній обстановці”, а на прохання залишити чоловіка у стаціонарі відповіли, що усі місця у лікарні зайняті.

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– Життя російських військових важливіше за життя маріупольців, які пережили жахи блокади та тепер мають проблеми зі здоров’ям, – додається у повідомленні.

У міськраді Маріуполя додали, що медицина окупованого міста продовжує залишатися у кризі: не вистачає лікарів, медикаментів, а тепер немає можливості лікуватися у стаціонарі.

– Такі дії загарбників можуть призвести до ще більшого зростання смертності серед мирного населення в окупації, – роблять висновок у міськраді.

Раніше радник мера Маріуполя повідомляв, що російські загарбники везуть під місто бетонні пірамідки, які є частиною фортифікаційних укріплень, що ворог вибудовує навколо міста.

Фото: Маріупольська міська рада

Війна в Україні, Маріуполь, Російська агресія, Росія
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