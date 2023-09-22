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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Міллі перед відставкою познайомив Залужного зі своїми наступником генералом Брауном

Залужний і Міллі
Фото: Генштаб ЗСУ, Getty Images

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це ввечері 22 вересня головком повідомив у своїх соцмережах.

У розмові Залужний розповів Міллі про обстановку на фронті та перебіг наших оборонних і наступальних операцій.

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– Противник намагається контратакувати на різних напрямках, однак наші воїни тримають позиції міцно, – написав він.

Окремо Залужний та Міллі зупинилися на потребах ЗСУ, в контексті чого український воєначальник наголосив на важливості посилення ППО та артилерії України.

Також головком подякував як американським партнерам за черговий пакет військової допомоги, так і особисто генералу Міллі.

– Цього місяця у мого друга закінчується термін повноважень на посаді очільника Обʼєднаного комітету начальників штабів США. З перших днів повномасштабного російського вторгнення, особливо у найбільш складні моменти цієї війни, генерал Міллі завжди був поряд із нашим народом. Ми цінуємо проведену титанічну роботу, важливі поради, всебічну допомогу та підтримку. Запросив його в Україну та матиму за честь зустрічати на нашій землі, – повідомив Валерій Залужний.

Крім того, український генерал додав, що на знак продовження тісного партнерства України та США генерал Міллі познайомив його зі своїм наступником – генералом Чарльзом Брауном.

Браун та Залужний домовилися підтримувати високий рівень комунікації та найближчим часом провести переговори.

Раніше Факти ICTV розповідали, що відомо про генерала Чарльза Брауна, який змінить Марка Міллі на посаді голови Об’єднаного комітету начальників штабів США.

Війна в Україні, Валерій Залужний, США, Чарльз Браун
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