Може бути слабшою за Х-101: характеристики та особливості нової російської ракети Х-БД

Днями у Росії пролунала заява, що ВКС РФ начебто уже отримала на озброєння крилаті ракети типу Х-БД із пуском до 6,5 тис. км. Чи справді ця ракета може мати настільки високу дальність, наскільки вона відрізняється від Х-101, і відповідно – чи посилить ця зброя загрозу для України – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Що відомо про ракету Х-БД: характеристики та особливості

Ще у 2017 році Росія заявила, що створюватиме Х-БД на базі Х-101, і що нова ракета матиме “подібні характеристики”. Проте модернізована версія мала відрізнятись як мінімум більшими габаритами корпусу – довжина фюзеляжу орієнтовно в 10 м проти 7,45 м по довжині фюзеляжу Х-101.

Своєю чергою, по тій же Х-БД показник дальності пуску коливався у діапазоні від 3 тис. км до 6,5 тис. км, у той час як ці ж показники Х-101, за одними джерелами, 3 тис. км, за іншими – до 5,5 тис. км. Ймовірна стартова маса, зокрема маса БЧ по ракеті Х-БД – поки що невідома.

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Цікаво, що вже у 2017 році окупанти прописували, що їх Х-БД отримає комбіновану систему наведення, з поєднанням інерційної системи навігації “з системою корекції маршруту польоту, яка застосовуватиме цифрові еталонні карти місцевості або оптичне зображення місцевості”, та з використанням радіолокаційної або ж “оптичної ГСН”.

Всі ці характеристики дуже схожі на вже не нову у війні проти України ракету Х-101. Таким чином, можна зробити висновок, що Х-БД є всього лише подальшою модернізацією Х-101 із нарощенням певних характеристик.

Незважаючи на те, що технічні характеристики нової ракети засекречені, подейкують, що Х-БД може мати багатозарядну боєголовку, призначену для ураження двох різних цілей, віддалених одна від одної на 100 км. При цьому питання про оснащення ракети ядерним зарядом залишається відкритим.

Крім того, ракета нібито має чудові маневрені характеристики в польоті, що ускладнює її перехоплення.

– Однак важливо зазначити, що ці чутки мають спекулятивний характер і не підтверджені офіційними джерелами, – підкреслили західні експерти з Bulgarian Military.

На що здатна ракета Х-БД

Заяви Кремля про отримання Х-БД на озброєння не означають найближче застосування цих ракет проти України, ексклюзивно повідомив Фактам ICTV військовий експерт Олег Жданов.

– З точки зору прийняття на озброєння Х-БД я навіть не сумніваюся, що є відповідний наказ міністра оборони РФ, але де ракета? Вони дійсно могли прийняти Х-БД, у них є така практика. Вони підводний човен, який стоїть у сухому доці, записують у склад Північного флоту і екіпаж на нього саджають. Те ж саме і тут, – сказав він.

Жданов наголосив, що це лише конструкторські розробки, і найближчим часом ракета Х-БД не буде застосована Росією.

– Може, через рік ми побачимо перші зразки. Вони дістають всі свої розробки, які були, знімають секретність з них та запускають у інфопростір, що у нас ось що є. Дуже нагадує Гітлера у 1945 році, він кожного дня оголошував, що завтра буде зброя відплати, і він сподівався, що вона переломить хід війни. Так і тут, вони виймають все, що є, – додає експерт.

Щодо технічних характеристик цієї ракети Жданов відзначив, що Х-БД навряд чи матиме чудові маневрені характеристики в польоті, оскільки вона є звичайною крилатою ракетою, яка летить так само, як і Х-101 та Х-555.

– А ми знаємо, як їх збивати. І крилата ракета дозвукова, не надзвукова. Єдиний її маскуючий фактор полягає в тому, що вона, як крилата ракета, змінюватиме напрямок свого руху, тобто вона програмується як Х-101 та Х-555, але вони можуть летіти до 1,5 тис. км, а вона долатиме 6,5 тис. км. І якщо вона зустріне на своєму шляху комплекси, які є у нас на озброєнні, типу NASAMS чи Patriot, то немає проблем збити її, – наголошує експерт.

Проте оскільки можлива маса БЧ по Х-БД поки невідома, то неможливо оцінити, наскільки ця крилата ракета може бути більш руйнівною, ніж Х-101.

– Але скажу так, якщо роздільна головна частина, то, я думаю, вона буде не набагато потужніша, ніж існуюча ракета, а може навіть і слабкіша за рахунок того, що головна частина буде розділятися, – говорить Жданов.

Однак момент, який може додати проблем, є, і він полягає у тому, що РФ хоче адаптувати Х-БД під літак Ту-160.

– Ось у чому проблема. Не стільки у самій ракеті, скільки у наявності в РФ літаків Ту-160. На сьогодні, за різними джерелами інформації, у них від чотирьох до семи літаків. Справа у тому, що ці літаки РФ не змогла адаптувати до новітніх модернізованих ракет. Х-101 та Х-555 не влазить у барабан цього літака. Вони планували ще до початку масштабного вторгнення адаптувати ці ракети до літаків і зробити її ракетою великої дальності, – додає Жданов.

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