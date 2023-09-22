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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Росіяни готують інформкампанію для дискредитації президента України за кордоном – ОП

Зеленський в ООН
Фото: Офіс президента

Росія готує інформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію президента України Володимира Зеленського та його команди за кордоном.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

Він навів до чотири тези, які використовуватимуть російські пропагандисти:

Зараз дивляться
  • Говоритимуть про президентські вибори в РФ, які продемонструють тверду підтримку Путіна російським суспільством. Казатимуть, що в Києві панує криза, де влада втрачає довіру політичних еліт;
  • Зазначатимуть, що скандал між керівництвом Польщі та України доводить, що жодної єдності Європи з Києвом не існує. І стверджуватимуть, що все ґрунтується виключно на бажанні використовувати Україну як “військовий таран” проти Росії;
  • Ще одна теза стосуватиметься узурпації влади та скасування виборів;
  • Також пропагандисти намагатимуться переконати Захід, що мати справу зі стабільною РФ, особливо після переобрання Путіна на черговий президентський термін, набагато вигідніше, ніж із Зеленським.

Голова Офісу президента зауважив, що розповсюджувати ці тези планують в медіа, а також через ботоферми.

На початку вересня у ГУР попереджали, що у Кремлі планують оновити ведення інформаційної політики щодо проведення війни з Україною.

Повідомлялося, що Кремль шукатиме нових спікерів та нові інформаційні майданчики для поширення своїх наративів.

Джерело: Андрій Єрмак

Володимир Зеленський, Офіс президента, Російська пропаганда
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