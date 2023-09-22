Саме те, що потрібно ЗСУ: Зеленський назвав продуктивними переговори з Байденом

Президент України Володимир Зеленський назвав продуктивними й потужними переговори в четвер із президентом США Джо Байденом.

Як він заявив у підсумковому слові за результатами переговорів, були досягнуті важливі результати під час зустрічі.

– Ми досягли важливих результатів, ми погодилися працювати над низкою стратегічних рішень, – наголосив Зеленський.

Президент України додав, що результати дозволять попередити будь-яку нову агресію проти України.

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Володимир Зеленський натякнув, що йдеться про спільні результати Вільнюського саміту НАТО, декларації країн G7 про довгострокову безпеку та двосторонніх домовленостей про безпеку для України.

– По-друге, ми досягли нової домовленості щодо посилення оборонних спроможностей України, – оголосив президент.

Зеленський пообіцяв надати додаткові деталі зустрічі з Байденом згодом.

Він подякував США за новий пакет оборонної підтримки України, заявивши, що “це саме те, що потрібно українським військовим зараз”.

Глава держави також повідомив, що Сполучені Штати готові допомагати Україні з посиленням протиповітряної оборони.

Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі були обговорені кроки щодо розширення експорту зерна з України.

Також були досягнуті домовленості з США щодо продовження роботи над ініційованою Україною формулою миру.

Виступ у Нацархіві США

Згодом український лідер зустрівся з американцями та українською діаспорою в США. Виступаючи в приміщенні Національного архіву США, президент Зеленський заявив, що завдяки хоробрості українських військових та підтримки з боку країн-партнерів України, сьогодні можна казати про те, що Росія більше не вдасться знищити одну з націй.

– Путінський список країн на знищення був довгим. Ще зовсім недавно. Якби Україна впала, половина Європи була б під загрозою потрапляння у сферу впливу Москви. Але американські інвестиції в українську безпеку та глобальний захист свободи працюють. На сто відсотків. До останнього цента. Нині Путін має інший список цілей, – сказав він.

Володимир Зеленський каже, що сьогодні глава Кремля замість того, щоб диктувати умови США чи Європі, змушений “принижуватися, особисто розважаючи делегацію із Пхеньяна та намагаючись знайти прихильність Тегерана”.

– Це демонструє його очевидну слабкість, – заявив президент України, говорячи про Путіна.

Президент України додав, що сьогодні можна бути впевненим, що іншим народам не доведеться відправляти свої армії на російсько-українську війну, оскільки Україна “здатна завершити цю війну перемогою, яка стане нашою спільною перемогою”.

Зеленський додав, що сьогодні не імперія зла, а лише відсутність єдності здатна поставити свободу на коліна.

Наприкінці звернення український лідер відзначив державними нагородами представників української діаспори та американців, що активно допомагають Україні у боротьбі з Росією.

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