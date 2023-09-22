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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Саме те, що потрібно ЗСУ: Зеленський назвав продуктивними переговори з Байденом

Саме те, що потрібно ЗСУ: Зеленський назвав продуктивними переговори з Байденом

Президент України Володимир Зеленський назвав продуктивними й потужними переговори в четвер із президентом США Джо Байденом.

Як він заявив у підсумковому слові за результатами переговорів, були досягнуті важливі результати під час зустрічі.

– Ми досягли важливих результатів, ми погодилися працювати над низкою стратегічних рішень, – наголосив Зеленський.

Президент України додав, що результати дозволять попередити будь-яку нову агресію проти України.

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Володимир Зеленський натякнув, що йдеться про спільні результати Вільнюського саміту НАТО, декларації країн G7 про довгострокову безпеку та двосторонніх домовленостей про безпеку для України.

– По-друге, ми досягли нової домовленості щодо посилення оборонних спроможностей України, – оголосив президент.

Зеленський пообіцяв надати додаткові деталі зустрічі з Байденом згодом.

Саме те, що потрібно ЗСУ: Зеленський назвав продуктивними переговори з Байденом
Фото: Офіс президента
Саме те, що потрібно ЗСУ: Зеленський назвав продуктивними переговори з Байденом
Фото: Офіс президента
Саме те, що потрібно ЗСУ: Зеленський назвав продуктивними переговори з Байденом
Фото: Офіс президента
Саме те, що потрібно ЗСУ: Зеленський назвав продуктивними переговори з Байденом
Фото: Офіс президента
Саме те, що потрібно ЗСУ: Зеленський назвав продуктивними переговори з Байденом
Саме те, що потрібно ЗСУ: Зеленський назвав продуктивними переговори з Байденом
Саме те, що потрібно ЗСУ: Зеленський назвав продуктивними переговори з Байденом
Саме те, що потрібно ЗСУ: Зеленський назвав продуктивними переговори з Байденом

Він подякував США за новий пакет оборонної підтримки України, заявивши, що “це саме те, що потрібно українським військовим зараз”.

Глава держави також повідомив, що Сполучені Штати готові допомагати Україні з посиленням протиповітряної оборони.

Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі були обговорені кроки щодо розширення експорту зерна з України.

Також були досягнуті домовленості з США щодо продовження роботи над ініційованою Україною формулою миру.

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Виступ у Нацархіві США

Згодом український лідер зустрівся з американцями та українською діаспорою в США. Виступаючи в приміщенні Національного архіву США, президент Зеленський заявив, що завдяки хоробрості українських військових та підтримки з боку країн-партнерів України, сьогодні можна казати про те, що Росія більше не вдасться знищити одну з націй.

– Путінський список країн на знищення був довгим. Ще зовсім недавно. Якби Україна впала, половина Європи була б під загрозою потрапляння у сферу впливу Москви. Але американські інвестиції в українську безпеку та глобальний захист свободи працюють. На сто відсотків. До останнього цента. Нині Путін має інший список цілей, – сказав він.

Володимир Зеленський каже, що сьогодні глава Кремля замість того, щоб диктувати умови США чи Європі, змушений “принижуватися, особисто розважаючи делегацію із Пхеньяна та намагаючись знайти прихильність Тегерана”.

– Це демонструє його очевидну слабкість, – заявив президент України, говорячи про Путіна.

Президент України додав, що сьогодні можна бути впевненим, що іншим народам не доведеться відправляти свої армії на російсько-українську війну, оскільки Україна “здатна завершити цю війну перемогою, яка стане нашою спільною перемогою”.

Зеленський додав, що сьогодні не імперія зла, а лише відсутність єдності здатна поставити свободу на коліна.

Наприкінці звернення український лідер відзначив державними нагородами представників української діаспори та американців, що активно допомагають Україні у боротьбі з Росією.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Джо Байден, Російська агресія, США
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