США нададуть Україні додаткові засоби ППО, але їх не вистачить для закриття неба – Данілов

США нададуть Україні додаткові засоби протиповітряної оборони, але їх не вистачить для закриття всього неба над територією держави.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи результати зустрічі президента Володимира Зеленського з очільником Міноборони США Ллойдом Остіном.

Він зазначив, що питання ППО для України було одним з головних під час зустрічі Зеленського з главою Пентагону, і новини щодо цього “обов’язково будуть”.

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– Додаткова протиповітряна оборона буде постачатися на територію нашої країни. Чи буде цього достатньо для того, щоб ми закрили всю територію нашої країни? На жаль, я сьогодні можу сказати, що ні. І тому наш президент, наші амбасадори, які перебувають на території країн-партнерів, всі, хто долучений до цього питання, працюють 24 години на добу для того, щоб закрити це питання, – сказав Данілов.

За словами секретаря РНБО, в кожному пакеті допомоги від США є частина протиповітряної оборони.

– Втім, це не лише безпосередньо комплекси, які здійснюють ураження, але й ракети, якими треба здійснювати ураження. І тому у нас майже не було такого, коли б Сполучені Штати у своїх пакетах не надавали безпосередньо допомогу саме з протиповітряної оборони, – додав Данілов.

Джерело: Українське радіо

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