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У районі Кліщіївки продовжуються важкі бої – Євлаш

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

У районі Кліщіївки у Донецькій області продовжуються запеклі бої, зокрема поблизу залізниці, через яку відбувається постачання російських сил.

Про це в ефірі Свобода.Ранок повідомив керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

– Зараз там ідуть важкі бої в районі залізниці. Залізниця перебуває також під постійними артилерійськими пострілами – як їхніми, так і нашими. Не можна сказати, що вони контролюють аж повністю залізницю. Проте й ми зараз намагаємося закріпитися, щоби повністю вже відбити у окупантів будь-які спроби просуватися на цьому напрямку і залізниця буде наша, – сказав він.

Раніше Євлаш повідомляв, що ЗСУ взяли під вогневий контроль трасу Бахмут – Горлівка, через яку сили РФ отримують постачання.

Зараз дивляться

– Вогневий контроль значно ускладнив логістику російських військ, – зауважив він.

Нагадаємо, що ввечері 17 вересня стало відомо про звільнення Кліщіївки.

Війна в Україні, Донецька область, Передова
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