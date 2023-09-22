Україна спільно зі США виготовлятиме зброю, зокрема ППО – Зеленський
Візит української делегації до США завершується дуже вагомими результатами.
Так поїздку до Вашингтона в нічному відеозверненні 22 вересня оцінив президент України Володимир Зеленський.
Перше – це те, що Україна отримає новий оборонний пакет, який міститиме засоби ППО, артилерію, снаряди та інженерні засоби.
Друге – це довгострокова домовленість про роботу над спільним виробництвом Америки та України необхідної зброї.
Володимир Зеленський називає таку домовленість новим рівнем єдності.
– Копродукція в “оборонці” зі Сполученими Штатами – це історична річ. Нова промислова база, нові робочі місця для обох наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема, ППО, – зазначає глава держави.
За словами Володимира Зеленського, підготовка до створення нової оборонної екосистеми разом зі Сполученими Штатами для вироблення зброї покликана ще більше посилити свободу й захист життя.
– Це матиме глобальні позитивні результати. Дякую, пане президенте Байдене! – висловолює вдячність очільник України.
Подякував глава держави й обом партіям, обом палатам Конгресу.
Президент України переконує: розмови в Конгресі були дуже відвертими й детальними.
– Я відчув довіру – довіру, яка завжди є основою єдності. Чіткі відверті запитання членів Палати представників і сенаторів. Прямі відповіді, – наголосив Володимир Зеленський.
Так само важливими, каже президент України, були й зустрічі у Пентагоні, де сторони обговорили оборонну підтримку.
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