Залишив військову частину і просив зловити його: у Харкові затримали втікача
У Харкові затримали українського військовослужбовця, який самовільно втік з розташування військової частини у Полтаві. Він переховувався та намагався різними способами дискредитувати правоохоронців, які розшукували його.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. За даними ДБР, в українську армію він потрапив шляхом мобілізації.
Проте відслуживши невеликий проміжок часу в Полтаві, вирішив, що цього достатньо і залишив розташування частини.
У ДБР уточнили, що переховуючись у Харкові чоловік намагався дискредитувати правоохоронців, які шукали його. У соціальних мережах він публікував відео з провокативними заявами.
Зокрема, на власному каналі він пропонував працівникам ДБР його зловити та навіть розповідав, що він переховується у Харкові.
Військовослужбовця врешті затримали та повідомили про підозру в самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України). Санкція статті передбачає покарання – тюремне ув’язнення на термін до 10 років.
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