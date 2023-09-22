Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ за добу спалили 40 ворожих артсистем та приземлили 38 ракет ‒ Генштаб
Збройні сили України напередодні спалили 125 одиниць ворожого озброєння.
Втрати особового складу на 576-ту добу повномасштабної війни наближаються вже до 275 тисяч.
Втрати РФ на 22 вересня 2023
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 274 950 (+480) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 4 644 (+6) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 8 891 (+8) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 6 177 (+40) од,
- РСЗВ / MLRS – 785 (+4) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 528 (+0) од,
- літаків / aircraft – 315 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 4 858 (+8),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1 517 (+38),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 8 690 (+20) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 912 (+1).
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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