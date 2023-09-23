Гинуть або йдуть у відставку: розвідка Британії про плинність кадрів у десантному полку РФ

У результаті повномасштабного вторгнення Росії в Україну один із найпрестижніших десантних полків РФ – 247 гвардійський десантно-штурмовий, зазнав суттєвих змін у своєму командуванні. Троє командирів полку залишили посади – вони або пішли у відставку, або були вбиті.

Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії, опублікованому у суботу, 23 вересня.

За перші тижні вторгнення загинув тодішній командир 247 ГДШП полковник Костянтин Зізевський під Миколаєвом.

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У серпні 2023 року командир полку полковник Петро Попов склав повноваження.

Його наступник, полковник Василь Попов, імовірно, загинув на Оріхівському напрямку на початку вересня того ж року.

За аналізом британської розвідки, ці події вказують на високу втомленість і стрес серед російських військових, включно з високопосадовцями.

247 гвардійський десантно-штурмовий полк є ключовим підрозділом у складі Повітрянодесантних військ Збройних сил РФ, який брав активну участь у бойових діях на території України, спеціально відзначаючись у війні на сході країни в 2014-му та в повномасштабному вторгненні РФ в Україну в 2022 році.



Джерело: розвідка Міноборони Британії

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