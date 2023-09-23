Перечекати деокупацію: Верещук закликала українців виїхати з Криму

Українцям, які досі перебувають на території тимчасово окупованого Криму, варто залишити півострів.

Такий заклик оприлюднила віце-прем’єр – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Вона радить перечекати процес звільнення Криму на підконтрольних Україні територіях або в інших країнах.

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– Укотре прошу українців за можливості виїхати з Криму. Перечекати деокупацію півострова на підконтрольній території або в третіх країнах, – наголосила Верещук.

Заклик, імовірно, пов’язаний із “бавовною”, яка відбувається в Криму мало не щодня. Під удар потрапляють військові об’єкти РФ на окупованому півострові: аеродроми, військові бази, командні пункти, склади озброєння, незаконно побудований Керченський міст.

Відбувається операція з поступового знищення російських систем ППО, що створює прогалини в протиповітряній обороні окупантів і виснажує запаси ракет РФ.

Серед останніх успішних операцій – ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі. За даними української розвідки, внаслідок атаки загинули щонайменше 9 осіб. Ще 16 зазнали поранень, серед них є важко поранені російські генерали.

Раніше в ГУР Міноборони України попереджали, що операції на півострові триватимуть. Жителям Криму радили не перебувати поряд із російськими військовими об’єктами та об’єктами, які забезпечують армію РФ.

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