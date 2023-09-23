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Валерій Савицький, редактор стрічки

У МАГАТЕ підтвердили мінування Запорізької АЕС

Окупанти на ЗАЕС

На території тимчасово окупованої Росією Запорізької АЕС залишаються міни, встановлені загарбниками раніше.

Про це йдеться у заяві генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі.

– Під час обходу (території ЗАЕС, – Ред.) команда не помітила важкого озброєння, але підтвердила, що міни, про які повідомлялося раніше, залишаються на місці, – йдеться у заяві.

Експерти МАГАТЕ також відвідали головні щити управління енергоблоків №2, 5 і 6. За їхніми спостереженнями, енергоблоки №2 і 5 залишаються у стані “холодного зупину”, а енергоблок №6 – в стані “гарячої” зупинки. Крім того, команда побувала біля аварійних дизель-генераторів енергоблоків №4 і №5 та провела обхід периметра ЗАЕС.

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– Викликає занепокоєння укомплектованість станції персоналом, адже від початку збройного конфлікту ЗАЕС залишила значна кількість персоналу, зокрема ліцензовані оператори з головних блочних щитів управління, – зазначили в Агентстві.

Експерти також підтвердили, що рівні радіації на ЗАЕС у нормі.

Нагадаємо, у липні українська розвідка попереджала про підготовку загарбниками провокації на Запорізькій АЕС із застосуванням важкого озброєння.

22 серпня експерти МАГАТЕ повідомили, що фіксували вибухи та стрілянину біля електростанції.

6 вересня спікер ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив про зменшення загрози теракту росіян на Запорізькій АЕС.

Однак вже 9 вересня експерти МАГАТЕ чули багато вибухів на території ЗАЕС і висловили стурбованість цим фактом.

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Фото: Енергоатом

Гроссі, ЗАЕС, Запорізька АЕС, міни, МАГАТЕ
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