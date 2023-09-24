Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Дрогобичі – три прильоти: куди влучили російські ракети
Терміново
Внаслідок ракетної атаки по Кременчуку постраждали понад 30 людей, є загиблий
Уламки ракет впали в кількох районах Києва: серед постраждалих – діти
З 2 до 5 поверхи зруйновано: у Черкасах з-під завалів готелю рятують людей
У центрі Івано-Франківська сталася масова бійка: поліція затримала деяких учасників
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

В Офісі президента прокоментували заяви у ЗМІ про постачання ATACMS Україні

В Офісі президента прокоментували заяви у ЗМІ про постачання ATACMS Україні
Фото: УНІАН

Інформацію про те, що було ухвалено рішення про постачання Україні далекобійних ракет ATACMS, оголосять не в засобах масової інформації.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

– Є дві людини, які можуть заявити про ATACMS і тоді вони будуть в Україні. Це пан (президент України Володимир, – Ред.) Зеленський і пан Байден (президент США Джо Байден, – Ред.), – сказав Подоляк.

Радник керівника ОПУ додав, що всі інші заяви можуть бути просто проговоренням можливих варіантів.

Зараз дивляться

– Питання коли, в якій кількості і чи будуть взагалі надані, вирішують дві людини – Зеленський і Байден, – сказав Подоляк.

Чи нададуть США ATACMS Україні

Раніше в західній пресі почали з’являтися повідомлення, що нібито Білий дім ухвалив рішення про постачання ATACMS.

Згодом журналісти повідомляли, що Сполучені Штати не погодили надання Україні далекобійних ракет ATACMS у пакеті, що був оголошений президентом Джо Байденом 21 вересня, коли ж у майбутньому це рішення може бути змінено.

Своєю чергою в Білому домі заявили, що дискусії щодо надання зазначених ракет Україні все ще тривають.

Американський телеканал NBC News повідомляв, що Джо Байден запевнив Володимира Зеленського в тому, що Україні буде надано невелику кількість ракет ATACMS. Про це ж раніше повідомляло WSJ. Разом з тим, у Білому домі не змогли підтвердити цю інформацію.

Пізніше видання FT повідомляло, що офіційний Київ може отримати ракети ATACMS з модифікацією касетної боєголовки.

Водночас інша американська газета повідомляла, що рішення Білого дому щодо постачання ракет може підштовхнути Німеччину до надання Україні ракет Taurus, щодо яких в уряді канцлера ФРН Олафа Шольца все ще не можуть дійти остаточної згоди.

ATACMS, Війна в Україні, Михайло Подоляк, Ракета, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Прорив оборони РФ у Вербовому та перевірка ЗАЕС експертами МАГАТЕ: 578-й день війни
В Офісі президента прокоментували заяви у ЗМІ про постачання ATACMS Україні
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Стефанчук розповів, кого з нардепів позбавлено зарплати через неявку на засідання Ради
В Офісі президента прокоментували заяви у ЗМІ про постачання ATACMS Україні
Не допомагає: Зеленський розповів, як вибори у США впливають на підтримку України
Володимир Зеленський
Отримання Києвом ATACMS може підштовхнути Німеччину до передачі Taurus – ЗМІ
Крилата ракета Taurus

Завантаження

Ігри
Відео
Його викрали: батько бранця Самбірського ТЦК розповів нові деталі

Двох співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки Самбора на Львівщині затримали слідчі Державного бюро розслідувань. Їх підозрюють у незаконному утриманні та побитті чоловіка.

Оксана Ясницька
ЗСУ прорвали головну лінію оборони окупантів | База від Єрмака! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
В Офісі президента прокоментували заяви у ЗМІ про постачання ATACMS Україні
Офіцер здавав тепловізори в ломбард | Міненерго прогнозує блекаути! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
В Офісі президента прокоментували заяви у ЗМІ про постачання ATACMS Україні
Експорт пального в РФ — всьо! Збитки ракетного удару 21.09.2023 | Новини Факти ICTV за 22.09.2023
В Офісі президента прокоментували заяви у ЗМІ про постачання ATACMS Україні
ДНК для свекрухи та історія хлопчика, який ледь не втратив життя! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
В Офісі президента прокоментували заяви у ЗМІ про постачання ATACMS Україні
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь