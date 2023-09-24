В Офісі президента прокоментували заяви у ЗМІ про постачання ATACMS Україні

Інформацію про те, що було ухвалено рішення про постачання Україні далекобійних ракет ATACMS, оголосять не в засобах масової інформації.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

– Є дві людини, які можуть заявити про ATACMS і тоді вони будуть в Україні. Це пан (президент України Володимир, – Ред.) Зеленський і пан Байден (президент США Джо Байден, – Ред.), – сказав Подоляк.

Радник керівника ОПУ додав, що всі інші заяви можуть бути просто проговоренням можливих варіантів.

Зараз дивляться

– Питання коли, в якій кількості і чи будуть взагалі надані, вирішують дві людини – Зеленський і Байден, – сказав Подоляк.

Чи нададуть США ATACMS Україні

Раніше в західній пресі почали з’являтися повідомлення, що нібито Білий дім ухвалив рішення про постачання ATACMS.

Згодом журналісти повідомляли, що Сполучені Штати не погодили надання Україні далекобійних ракет ATACMS у пакеті, що був оголошений президентом Джо Байденом 21 вересня, коли ж у майбутньому це рішення може бути змінено.

Своєю чергою в Білому домі заявили, що дискусії щодо надання зазначених ракет Україні все ще тривають.

Американський телеканал NBC News повідомляв, що Джо Байден запевнив Володимира Зеленського в тому, що Україні буде надано невелику кількість ракет ATACMS. Про це ж раніше повідомляло WSJ. Разом з тим, у Білому домі не змогли підтвердити цю інформацію.

Пізніше видання FT повідомляло, що офіційний Київ може отримати ракети ATACMS з модифікацією касетної боєголовки.

Водночас інша американська газета повідомляла, що рішення Білого дому щодо постачання ракет може підштовхнути Німеччину до надання Україні ракет Taurus, щодо яких в уряді канцлера ФРН Олафа Шольца все ще не можуть дійти остаточної згоди.

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