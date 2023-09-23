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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

За добу понад 70 одиниць: Генштаб розповів, скільки артсистем і танків втратили окупанти

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Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби російська армія знову втратила чимало військової техніки, зокрема танків, броньованих машин та артилерійських систем.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати РФ у війні на 23.09.2023:

  • особового складу ‒ близько 275 460 (+510) осіб;
  • танків ‒ 4655 (+11) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 8912 (+21) од.;
  • артилерійських систем – 6210 (+33) од.;
  • РСЗВ – 789 (+4) од.;
  • засобів ППО ‒ 530 (+2) од.;
  • літаків – 315 од.;
  • гелікоптерів – 316 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4867 (+8) од.;
  • крилатих ракет ‒ 1518 (+1) од.;
  • кораблів /катерів ‒ 20 од.;
  • підводних човнів – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8716 (+26) од.;
  • спеціальної техніки ‒ 912 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 577-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Зараз дивляться

Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні, Генеральний штаб України
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