За добу понад 70 одиниць: Генштаб розповів, скільки артсистем і танків втратили окупанти

Минулої доби російська армія знову втратила чимало військової техніки, зокрема танків, броньованих машин та артилерійських систем.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати РФ у війні на 23.09.2023:

особового складу ‒ близько 275 460 (+510) осіб;

танків ‒ 4655 (+11) од.;

бойових броньованих машин ‒ 8912 (+21) од.;

артилерійських систем – 6210 (+33) од.;

РСЗВ – 789 (+4) од.;

засобів ППО ‒ 530 (+2) од.;

літаків – 315 од.;

гелікоптерів – 316 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4867 (+8) од.;

крилатих ракет ‒ 1518 (+1) од.;

кораблів /катерів ‒ 20 од.;

підводних човнів – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 8716 (+26) од.;

спеціальної техніки ‒ 912 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 577-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

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Джерело : Генштаб ЗСУ

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