Марта Бондаренко, редакторка стрічки
За добу понад 70 одиниць: Генштаб розповів, скільки артсистем і танків втратили окупанти
Минулої доби російська армія знову втратила чимало військової техніки, зокрема танків, броньованих машин та артилерійських систем.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати РФ у війні на 23.09.2023:
- особового складу ‒ близько 275 460 (+510) осіб;
- танків ‒ 4655 (+11) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 8912 (+21) од.;
- артилерійських систем – 6210 (+33) од.;
- РСЗВ – 789 (+4) од.;
- засобів ППО ‒ 530 (+2) од.;
- літаків – 315 од.;
- гелікоптерів – 316 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4867 (+8) од.;
- крилатих ракет ‒ 1518 (+1) од.;
- кораблів /катерів ‒ 20 од.;
- підводних човнів – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8716 (+26) од.;
- спеціальної техніки ‒ 912 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 577-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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