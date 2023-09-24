Окупанти на півдні від ешелонованої оборони переходять до хаотичного захисту – Мусієнко

На півдні Сили оборони зробили серйозний прогрес. Доказом цього є дії військ РФ, які вибудовують свій захист на контратаках, що не завжди мають злагоджений характер.

Про це в етері телемарафону розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

– Війська РФ від ешелонованої оборони переходять до дещо хаотичного захисту, – сказав він.

За словами Мусієнка, війська РФ поки що не втратили свій потенціал. Використовуючи своїх спецпризначенців, окупанти намагаються давати їм команду контратакувати, щоб таким чином послабити позиції українських військ.

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Натомість українські захисники провели роботу, яка тривала не один тиждень, і розгалуження від Роботиного на Запоріжжі пішло на схід – це Вербове, і на захід – Новопрокопівка.

Експерт зазначив, що далі є можливість рухатись південніше на Очеретувате, а від нього відкриється оперативний простір на захід на Токмак.

– Ключове – наскільки вдасться розширити коридор для застосування бронетехніки та танків. Якщо вдасться, то це створить можливість додаткового тиску на ворога, що пришвидшить просування, – додав він.

Раніше у Інституті вивчення війни повідомили, що Сили оборони України під час контрнаступу на заході Запорізької області знищили російську 810-ту бригаду морської піхоти Чорноморського флоту.

Джерело: телемарафон

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