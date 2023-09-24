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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Окупанти намалювали раду, яка обирає “губернаторів” ТОТ Запоріжжя – Федоров

Іван Федоров
Фото: УНІАН

Так зване обрання ексглави Роскосмосу Дмитра Рогозіна “сенатором” тимчасово окупованої частини Запорізької області нічого не означає, як і те, що “гастролери”, які приїздили сюди та називали себе “прокурорами”, “суддями” чи “поліцейськими”.

Так міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону Єдині новини прокоментував спроби РФ після незаконних виборів легітимізувати свою владу.

– Тепер хтось буде себе називати “сенатором”. Що це означає для ТОТ Запорізької області? Загалом нічого. Їм потрібна була легалізація своєї присутності на тих чи інших посадах. Тепер вони її отримали. Але це точно нічого не означає. Так само нічого не означає те, що колаборант Балицький з учорашнього дня почне себе називати нібито новообраним губернатором, – пояснив він.

Федоров нагадав, що у більшості регіонів РФ губернатора саме обирають місцеві жителі, як у нас зазвичай обирають міського голову.

Зараз дивляться

– Але на тимчасово окупованій території вороги зрозуміли, що навіть під тиском, навіть сфабрикувати буде надскладно, щоб наші люди обирали якохось там губернатора. Тож тепер на ТОТ губернаторів обирає нелегальна рада, яку вони намалювали, – додав мер Мелітополя.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 577-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній мапі бойових дій в Україні та мапі повітряних тривог в Україні.

Іван Федоров, Війна в Україні, Вибори в Росії, Запорізька область, Мелітополь, Російська агресія
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