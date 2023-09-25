Пакети допомоги та спільне виробництво зброї з США: Зеленський підбив підсумки тижня

Тиждень 18-24 вересня був продуктивним, маємо багато хороших оборонних та інших рішень для України.

Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що від Сполучених Штатів українськові військові отримають артилерію, снаряди, ракети для HIMARS та ППО, додаткові системи ППО, тактичні машини та інші види зброї.

Зараз дивляться

– Від Канади маємо рішення про тривалу оборонну підтримку. Обсяг – пів мільярда доларів США. Зокрема, це “медеваки” – евакуаційні машини, які дуже потрібні на фронті. Домовилися про виробництво та постачання. Є історичне рішення Америки про спільне виробництво зброї та оборонних систем, зокрема й ППО. Це те, що було абсолютною фантастикою ще нещодавно. Але стане реальністю. Ми зробимо це реальністю, – сказав Зеленський.

За словами президента, загалом і в Америці, і в Канаді прозвучало багато морально сильних і важливих позицій на різних рівнях. Зеленський запевнив, що партнери продовжать підтримувати Україну.

– Є нові санкції проти Росії, і буде ще більше санкційного тиску. Ми маємо економічні домовленості – і з урядами, і бізнесом. Є рішення про зону вільної торгівлі з Канадою. У Вашингтоні – меморандум щодо взаємодії в енергетиці. В Оттаві – домовленість щодо відновлення Каховської ГЕС та реконструкції Канівської. Очевидний інтерес великих компаній і США, і Канади працювати в Україні. На рівні Мінстратегпрому – взаєморозуміння з оборонними компаніями, – зазначив глава держави.

Окремо Зеленський подякував уряду Канади за готовність виділити фінансування для добудови музею Голодомору-геноциду.

Також президент розповів про домовленості першої леді України Олени Зеленської щодо підтримки реабілітації ветеранів, є відповідне українсько-канадське медичне партнерство.

– Олена розширює доступ української культури до провідних музеїв світу: і зараз є домовленість із музеєм Метрополітен у Нью-Йорку. Важливі зустрічі та звернення були в Олени і на майданчику ООН, зокрема те, що стосується захисту українських дітей у час війни, – поінформував він.

Зеленський додав, що цьогоріч в ООН Україна представила бачення реформи ключової інституції організації – Ради Безпеки.

– Рада Безпеки зараз взагалі не здатна зупиняти агресії та реально повертати мир через застарілу систему вето, коли немає жодного обмеження для зловживань агресором правом вето. Це треба змінювати. І взагалі треба давати більше прав і можливостей в ООН усім націям, які поважають інші нації та мир. Я впевнений, світ підтримує таку нашу українську позицію, – наголосив президент.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.