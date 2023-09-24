Пряме влучання дрона: як нацгвардійці знищили човен з окупантами

На південному напрямку бійці 11 бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України знищили на Дніпрі російський моторний човен.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко показав на відео пряме влучання дрона-камікадзе, запущеного найгвардійцями.

За його даними, в результаті удару безпілотника загинули щонайменше 5 окупантів.

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На іншому відео – одеські бійці Нацгвардії знищили комплекс дальнього візуального спостереження Муром-М.

– Це вже третій знищений комплекс упродовж двох місяців, – уточнив глава МВС.

У британській розвідці прогнозують найближчим часом посилення боїв у нижній течії Дніпра.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 578-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: скрін відео

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