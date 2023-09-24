Пряме влучання дрона: як нацгвардійці знищили човен з окупантами
На південному напрямку бійці 11 бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України знищили на Дніпрі російський моторний човен.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко показав на відео пряме влучання дрона-камікадзе, запущеного найгвардійцями.
За його даними, в результаті удару безпілотника загинули щонайменше 5 окупантів.
На іншому відео – одеські бійці Нацгвардії знищили комплекс дальнього візуального спостереження Муром-М.
– Це вже третій знищений комплекс упродовж двох місяців, – уточнив глава МВС.
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Фото: скрін відео
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