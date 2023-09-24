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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Пряме влучання дрона: як нацгвардійці знищили човен з окупантами

Нацгвардійці знищили човен з окупантами

На південному напрямку бійці 11 бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України знищили на Дніпрі російський моторний човен.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко показав на відео пряме влучання дрона-камікадзе, запущеного найгвардійцями.

За його даними, в результаті удару безпілотника загинули щонайменше 5 окупантів.

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На іншому відео – одеські бійці Нацгвардії знищили комплекс дальнього візуального спостереження Муром-М.

– Це вже третій знищений комплекс упродовж двох місяців, – уточнив глава МВС.

У британській розвідці прогнозують найближчим часом посилення боїв у нижній течії Дніпра.

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Фото: скрін відео

Ігор Клименко, Армія Росії, Війна в Україні, Дніпро, Нацгвардія, Російська агресія
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