США можуть надати Україні ATACMS, які малоефективні для Криму – Годжес
США мають надати Україні ATACMS, які мають всі можливості для нанесення ударів по російських цілях у Криму, а не обмежену версію цих ракет.
Про це заявив колишній командувач сухопутних військ США в Європі генерал Бен Ходжес, пише Newsweek.
Він зазначив, що за непідтвердженими повідомленнями, тип ATACMS, який буде переданий Україні, “це варіант касетних боєприпасів з меншою дальністю дії”.
– Це було б корисно для деяких цілей, але не настільки ефективно для знищення великих російських об’єктів в Криму, – сказав Ходжес.
Американський генерал також додав, що якщо адміністрація президента США Джо Байдена нарешті вирішила надати Києву таку зброю, то “чому існує такий заплутаний план комунікації щодо цього рішення?”.
– Чому зараз, а не на Рамштайні або під час візиту президента Зеленського до Вашингтона? Це могло б посилити тиск на Німеччину щодо надання ракетного комплексу Taurus, який також вкрай необхідний Україні, – наголосив Годжес.
Раніше газета Financial Times повідомила, що США нададуть Україні ракети ATACMS, оснащені касетними боєголовками.
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