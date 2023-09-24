США можуть надати Україні ATACMS, які малоефективні для Криму – Годжес

США мають надати Україні ATACMS, які мають всі можливості для нанесення ударів по російських цілях у Криму, а не обмежену версію цих ракет.

Про це заявив колишній командувач сухопутних військ США в Європі генерал Бен Ходжес, пише Newsweek.

Він зазначив, що за непідтвердженими повідомленнями, тип ATACMS, який буде переданий Україні, “це варіант касетних боєприпасів з меншою дальністю дії”.

Зараз дивляться

– Це було б корисно для деяких цілей, але не настільки ефективно для знищення великих російських об’єктів в Криму, – сказав Ходжес.

Американський генерал також додав, що якщо адміністрація президента США Джо Байдена нарешті вирішила надати Києву таку зброю, то “чому існує такий заплутаний план комунікації щодо цього рішення?”.

– Чому зараз, а не на Рамштайні або під час візиту президента Зеленського до Вашингтона? Це могло б посилити тиск на Німеччину щодо надання ракетного комплексу Taurus, який також вкрай необхідний Україні, – наголосив Годжес.

Раніше газета Financial Times повідомила, що США нададуть Україні ракети ATACMS, оснащені касетними боєголовками.

Джерело : Newsweek

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.