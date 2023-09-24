Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Дрогобичі – три прильоти: куди влучили російські ракети
Терміново
Внаслідок ракетної атаки по Кременчуку постраждали понад 30 людей, є загиблий
У центрі Івано-Франківська сталася масова бійка: поліція затримала деяких учасників
Уламки ракет впали в кількох районах Києва: серед постраждалих – діти
Залишив військову частину і просив зловити його: у Харкові затримали втікача
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

США можуть надати Україні ATACMS, які малоефективні для Криму – Годжес

Бен Ходжес Годжес
Фото: Getty Images

США мають надати Україні ATACMS, які мають всі можливості для нанесення ударів по російських цілях у Криму, а не обмежену версію цих ракет.

Про це заявив колишній командувач сухопутних військ США в Європі генерал Бен Ходжес, пише Newsweek.

Він зазначив, що за непідтвердженими повідомленнями, тип ATACMS, який буде переданий Україні, “це варіант касетних боєприпасів з меншою дальністю дії”.

Зараз дивляться

– Це було б корисно для деяких цілей, але не настільки ефективно для знищення великих російських об’єктів в Криму, – сказав Ходжес.

Американський генерал також додав, що якщо адміністрація президента США Джо Байдена нарешті вирішила надати Києву таку зброю, то “чому існує такий заплутаний план комунікації  щодо цього рішення?”.

– Чому зараз, а не на Рамштайні або під час візиту президента Зеленського до Вашингтона? Це могло б посилити тиск на Німеччину щодо надання ракетного комплексу Taurus, який також вкрай необхідний Україні, – наголосив Годжес.

Раніше газета Financial Times повідомила, що США нададуть Україні ракети ATACMS, оснащені касетними боєголовками.

Читайте також
В Офісі президента прокоментували заяви у ЗМІ про постачання ATACMS Україні
США можуть надати Україні ATACMS, які малоефективні для Криму – Годжес

Джерело: Newsweek
ATACMS, Бен Годжес, Війна в Україні, США, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
РФ скинула на Херсон дві авіабомби: одна влучила в підприємство, поранено жінку
РФ скинула на Херсон дві авіабомби
Пряме влучання дрона: як нацгвардійці знищили човен з окупантами
Нацгвардійці знищили човен з окупантами
Країни не повинні “гратися” з Україною щодо допомоги озброєнням – Папа Римський
США можуть надати Україні ATACMS, які малоефективні для Криму – Годжес
Незалежно від виборів в США, Британія продовжить підтримувати Україну – глава Міноборони
Грант Шеппс - міністр оборони Великої Британії
Винищувач збив на Запоріжжі два російські дрони – ZALA та Орлан
Повітряні сили, Українські літаки

Завантаження

Ігри
Відео
Політика
Зеленський в США: зустрічі, скандали, домовленості

Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом  і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.

Олена Фроляк
ЗСУ прорвали головну лінію оборони окупантів | База від Єрмака! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
США можуть надати Україні ATACMS, які малоефективні для Криму – Годжес
Офіцер здавав тепловізори в ломбард | Міненерго прогнозує блекаути! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
США можуть надати Україні ATACMS, які малоефективні для Криму – Годжес
Експорт пального в РФ — всьо! Збитки ракетного удару 21.09.2023 | Новини Факти ICTV за 22.09.2023
США можуть надати Україні ATACMS, які малоефективні для Криму – Годжес
ДНК для свекрухи та історія хлопчика, який ледь не втратив життя! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
США можуть надати Україні ATACMS, які малоефективні для Криму – Годжес
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь