Сили оборони мають успіхи в районі Роботиного: Штупун розповів про темпи просування ЗСУ

Просування українських військ під Роботиним Запорізької області продовжується, інколи захисники України просуваються на 300-400 метрів за добу.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун, передає РБК-Україна.

– В районі Роботиного ми продовжуємо наступальну операцію. Скажімо так, швидко ми там не рухаємося, але певний рух є, – сказав він.

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За його словами, просування реалізується досить важко, оскільки ворог має насичену оборону, тому українські військові просуваються “від лісопосадки до лісопосадки”.

– Інколи на добу виходить 50-100 м. Інколи 300-400 метрів, але наші хлопці рухаються вперед. Важко. Ворог не здається просто так, хоча і зазнає важких втрат, особливо у техніці, – розповів Штупун.

За його словами, за останній тиждень росіяни мали до 30 одиниць техніки, коли ж протягом цього тижня українські військові фіксують понад 50 одиниць техніки РФ, яка була втрачена на Таврійському напрямку.

Протягом літа, що минуло, українські військові деокупували частину територій на Запорізькому напрямку, звільнивши Роботине, Кліщіївку, Андріївку та низку інших міст та селищ.

Напередодні генерал Олександр Тарнавський, який є командувачем угруповання військ Таврія, заявляв, що його військам вдалося прорватися в село Вербове Запорізької області.

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