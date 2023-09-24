Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Дрогобичі – три прильоти: куди влучили російські ракети
Терміново
Внаслідок ракетної атаки по Кременчуку постраждали понад 30 людей, є загиблий
У центрі Івано-Франківська сталася масова бійка: поліція затримала деяких учасників
Уламки ракет впали в кількох районах Києва: серед постраждалих – діти
Залишив військову частину і просив зловити його: у Харкові затримали втікача
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Винищувач збив на Запоріжжі два російські дрони – ZALA та Орлан

Повітряні сили, Українські літаки
Фото: Генштаб ЗСУ

У небі над Запорізькою областю близько 14:30 пілот винищувача знищив два російські безпілотники.

Про це повідомляє Повітряне командування Схід.

За попередніми даними, БпЛА ідентифіковані як ZALA та Орлан.

Зараз дивляться

У цей період на території регіону оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку.

За минулу добу усіма засобами Сил оборони України знищено 21 безпілотник ворога оперативно-тактичного рівня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 578-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте також
Росіяни вночі скидали боєприпаси з БпЛА та гатили з артилерії по Нікопольщині
Обстріл Нікопольського району Дніпропетровської області 24 вересня 2023

Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Запорізька область, Повітряні сили України, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
РФ скинула на Херсон дві авіабомби: одна влучила в підприємство, поранено жінку
РФ скинула на Херсон дві авіабомби
США можуть надати Україні ATACMS, які малоефективні для Криму – Годжес
Бен Ходжес Годжес
Пряме влучання дрона: як нацгвардійці знищили човен з окупантами
Нацгвардійці знищили човен з окупантами
Країни не повинні “гратися” з Україною щодо допомоги озброєнням – Папа Римський
Винищувач збив на Запоріжжі два російські дрони – ZALA та Орлан
У Курську після влучання в будівлю ФСБ та приліт по НПЗ скасували салют до Дня міста
Вибух у Курську 24 вересня 2023

Завантаження

Ігри
Відео
Політика
Зеленський в США: зустрічі, скандали, домовленості

Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом  і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.

Олена Фроляк
ЗСУ прорвали головну лінію оборони окупантів | База від Єрмака! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Винищувач збив на Запоріжжі два російські дрони – ZALA та Орлан
Офіцер здавав тепловізори в ломбард | Міненерго прогнозує блекаути! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Винищувач збив на Запоріжжі два російські дрони – ZALA та Орлан
Експорт пального в РФ — всьо! Збитки ракетного удару 21.09.2023 | Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Винищувач збив на Запоріжжі два російські дрони – ZALA та Орлан
ДНК для свекрухи та історія хлопчика, який ледь не втратив життя! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Винищувач збив на Запоріжжі два російські дрони – ZALA та Орлан
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь