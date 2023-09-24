Винищувач збив на Запоріжжі два російські дрони – ZALA та Орлан
У небі над Запорізькою областю близько 14:30 пілот винищувача знищив два російські безпілотники.
Про це повідомляє Повітряне командування Схід.
За попередніми даними, БпЛА ідентифіковані як ZALA та Орлан.
У цей період на території регіону оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку.
За минулу добу усіма засобами Сил оборони України знищено 21 безпілотник ворога оперативно-тактичного рівня.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 578-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Завантаження
Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.Олена Фроляк