Винищувач збив на Запоріжжі два російські дрони – ZALA та Орлан

У небі над Запорізькою областю близько 14:30 пілот винищувача знищив два російські безпілотники.

Про це повідомляє Повітряне командування Схід.

За попередніми даними, БпЛА ідентифіковані як ZALA та Орлан.

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