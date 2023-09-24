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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Зеленський обговорив інвестиції в Україну з найвпливовішими підприємцями США

Зеленський обговорив інвестиції в Україну з найвпливовішими підприємцями США

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американськими підприємцями та керівниками найбільших фондів США.

Про це він повідомив у Telegram.

Сторони обговорили перспективи залучення бізнесу до відбудови України та реалізації інвестиційних проєктів.

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– Американські підприємці та фінансисти підтвердили готовність здійснювати масштабні інвестиції в нашу країну одразу після завершення війни та отримання гарантій безпеки, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що у зустрічі взяли участь засновник компанії Bloomberg L.P. Майкл Блумберг, голова фонду Pershing Square Capital Білл Акман, голова фонду Starwood Capital Баррі Стернліхт, засновник фонду Citadel LLC Кен Гріффін, президент інвестиційної компанії Blackstone Джонатан Грей, заступник голови компанії BlackRock Філіпп Гільдебранд, голова благодійної організації Schmidt Futures Ерік Шмідт, голова компанії Kraft Group Роберт Крафт й інші.

Зеленський обговорив інвестиції в Україну з найвпливовішими підприємцями США
Зеленський обговорив інвестиції в Україну з найвпливовішими підприємцями США
Зеленський обговорив інвестиції в Україну з найвпливовішими підприємцями США
Зеленський обговорив інвестиції в Україну з найвпливовішими підприємцями США
Зеленський обговорив інвестиції в Україну з найвпливовішими підприємцями США
Зеленський обговорив інвестиції в Україну з найвпливовішими підприємцями США
Зеленський обговорив інвестиції в Україну з найвпливовішими підприємцями США
Зеленський обговорив інвестиції в Україну з найвпливовішими підприємцями США

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, як вибори у США впливають на підтримку України.

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Фото: Володимир Зеленський

Війна в Україні, Володимир Зеленський, США
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