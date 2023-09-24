ЗСУ слід взяти Бахмут в оточення і змусити росіян їсти щурів – Черник

Росіяни будуть битися за Бахмут на смерть, оскільки він має для агресора політичне значення. Якщо умовно через місяць ЗСУ можуть взяти місто в оперативне оточення, це буде фантастичний успіх.

Про це в інтерв’ю виданню OBOZREVATEL розповів військовий експерт Петро Черник.

На думку аналітика, росіяни будуть битися за Бахмут на смерть, “бо він політичний”. Експерт нагадав, що після завершення окупації міста, диктатор Володимир Путін нагородив за це російських військових. Тому “росіяни вміють масово помирати “за родіну, за вєлічіє”, в даному випадку за Путіна, вони будуть це робити і вийти звідти (з Бахмута. – Ред.) вони не зможуть”.

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Найкращим сценарієм, який може скластися найближчими тижнями, Петро Черник назвав оперативне оточення ворога.

– Що це таке? Це коли дороги (зокрема траса Т-0513 з Горлівки до Бахмуту. – Ред.) опиняються під вогневим контролем артилерії, особливо ближнього радіусу дії, мінометів, що працюють на відстані до 7 кілометрів. Повне оточення – це коли на кожній стежці, на кожній дорозі поставлений блокпост. Але про повне оточення говорити некоректно, бо противник усе це буде нищити. Тільки оперативно – артилерія рухається і завдає ударів по всьому, що рухається. Якщо, умовно, в межах місяця це складеться, це буде фантастичний успіх, – зазначив експерт.

Водночас, аналітик переконаний, що Сили оборони не повинні битися за звільнення Бахмута. Він нагадав, що росіяни захоплювали місто величезними “м’ясними” хвилями, а Збройні сили не можуть собі дозволити кидати на убій тисячі наших солдатів лише заради взяття міста.

– Мудріше відрізати всю логістику ворога, щоб вони щурів їли. Я думаю, що так і буде, – зазначив Петро Черник.

Нагадаємо, за останні тижні Збройні сили звільнили низку населених пунктів біля тимчасово окупованого Бахмуту і впритул наблизилися до міста.

Так, 15 вересня Сили оборони звільнили селище Андріївка. А 17 вересня бійці кількох штурмових бригад підняли прапори на території звільненого села Кліщіївка. При цьому ЗСУ розбили три елітні бригади армії РФ.

22 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ планують деокупувати Бахмут і ще два міста.

Начальник Головного управління Міноборони Кирило Буданов зазначив, що Сили оборони планують звільнити Бахмут. За його словами, військові планують відрізати усі шляхи до міста, оточити його і змусити противника здатися.

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