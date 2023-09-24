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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

ЗСУ знищили бригаду російських морпіхів на Запоріжжі – ISW

ЗСУ, українська армія
Фото: Getty Images

Сили оборони України під час контрнаступу на заході Запорізької області знищили російську 810-ту бригаду морської піхоти Чорноморського флоту.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначено, що в інтерв’ю виданню The War Zone, опублікованому 22 вересня, глава ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що 810-та бригада була “повністю розгромлена” на півдні України. На фронті її замінили російські повітряно-десантні підрозділи.

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На думку фахівців, опис статусу 810-ї бригади, наданий Будановим, найбільше відповідає доктринальному визначенню тактичного завдання “знищити”, яке використовують американські військові: “фізично вивести ворожі сили з боєздатного стану до їх відновлення”.

За повідомленнями, підрозділи 810-ї бригади діяли на запорізькому напрямку з березня 2023 року, а на заході Запорізької області – з червня.

– Раніше ISW спостерігав 810-ту бригаду в жовтні 2022 року, коли вона діяла в Херсонській області, і підрозділ, ймовірно, відновлювався в тилу перед тим, як зайняти позиції в Запорізькій області. 810-та бригада неодноразово зазнавала значних втрат, і в минулому українські сили знищували цей підрозділ, після чого російські військові його відновлювали, – йдеться у повідомленні.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські захисинки впродовж доби знищили 74 одиниці ворожого озброєння та ліквідували 390 російських окупантів.

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Джерело: ISW
Війна в Україні, Запорізька область, Чорноморський флот РФ
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