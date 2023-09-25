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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Блінкен про співпрацю РФ і КНДР: Стає дедалі небезпечнішою

Путін Кім чен Ин
Фото: Getty Images

Співпраця між країною-агресором РФ і Північною Кореєю стає дедалі небезпечнішою.

Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час виступу на Стратегічному форумі Південна Корея – США.

За його словами, у Вашингтоні розглядають співпрацю Росії та КНДР як “вулицю з двостороннім рухом, яка стає все більш небезпечною”.

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Блінкен назвав нещодавній візит північнокорейського диктатора Кім Чен Ина в Росію демонстрацією “загроз для ширшої безпеки” з боку КНДР.

Він звернув увагу, що співпраця між двома диктаторськими режимами є взаємовигідною. Росія “відчайдушно прагне знайти обладнання, матеріали, технології для своєї тривалої агресії проти України”, тоді як Північна Корея “шукає допомоги для зміцнення та просування власних ракетних програм”.

– Ми працюємо пліч-о-пліч із іншими партнерами та союзниками, щоб висвітлити небезпечні прояви військового співробітництва РФ і КНДР, які загрожують глобальному миру та безпеці, – заявив держсекретар США.

Як відомо, 11 вересня лідер КНДР Кім Чен Ин вирушив до Росії на запрошення диктатора Володимира Путіна. Цьому передували повідомлення в західних ЗМІ, що Кремль і Пхеньян можуть готувати угоду про постачання зброї.

Зазначалося, що КНДР може запропонувати Москві боєприпаси, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети малої дальності. А РФ натомість може надати зерно, нафту та високочутливі військові технології.

У США попереджали, що без вагань запровадять нові санкції, якщо Північна Корея передасть РФ зброю.

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Джерело: CNN
Війна в Україні, Ентоні Блінкен, КНДР, Росія, США
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